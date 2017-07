Lehetetlennek tűnt, de Roger Federer még nagyobb lett

Fotó: ADRIAN DENNIS/AFP

Miután az egész 2017-es wimbledoni tornán sem veszített el egyetlen szettet sem, természetesen a döntőben is 3:0-ra (6:3, 6:1, 6:4) nyert Roger Federer Marian Cilic ellen. A hetedik helyen kiemelt horvát a második szett közepétől kezdve sérüléssel küzdött, egyszer el is sírta magát, és többször kért orvosi segítséget.



Azt ez a meccs előtt, sőt, tulajdonképpen már évek óta lehetett tudni, hogy Roger Federer minden idők legnagyobb teniszezője, de ez az újabb wimbledoni győzelem azt is bebizonyította, hogy újabb aranykorát éli.

A 35 éves svájci teniszező 2012 óta nem nyert Grand Slam-tornát, és egyre többen suttogtak arról, hogy jobban tenné ha visszavonulna, mert erre a hosszú alkonyra már semmi szükség. Erre 2017-ben megnyerte az ausztrál Opent, most pedig Wimbledont is - pedig egy szezonban két GS-győzelemre 2009 óta nem volt képes.

Ez volt Federer 19. Grand Slam-tornagyőzelme, ami abszolút rekord, ráadásul a 8. Wimbledonja is rekord, eddig Pete Sampras-szal állt höltversenyben, hét győzelemmel az örökranglista élén.

Talán szebb lett volna, ha Federer egy teljesen egészséges ellenfél ellen ér ismét a csúcsra, de ez aztán végképp nem a svájci hibája. Federer karrierje eddig is mindent felülmúlt, ami korábban a teniszben elképzelhetőnek tűnt, most pedig az is kiderült, hogy 35 éves kora után is jobb tud lenni bárkinél.