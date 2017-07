Német teheneket reptettek be Katarba, hogy legyen tejük

Már meg is érkezett Katarba az első 165 német Holstein fríz tehén abból a négyezerből, amiből az apró gáz-nagyhatalom a jövőben meg szeretné oldani, hogy tejben is önellátó legyen. A hatalmas tehénfarmot már megépítették, többek között az USA-ból és Ausztráliából is importálnak szarvasmarhát.

A 2,2 milliós (ebből katari állampolgár kb. kétszázezer) Katarral szemben júniusban indított blokádot több szomszédos arab ország, akiknek szórja szemét a korrupciós ügyeikkel gyakran foglalkozó katari Al-Dzsazíra tévé, és egyáltalán az, hogy Katar egyre önállóbb diplomáciát folytat. A bojkott annyira váratlanul érte a katariakat, hogy a világ egyik leggazdagabb országában pánikban rohantak az emberek a gyorsan kiürülő boltokba. Azóta főleg Törökországból és Iránból importálják az alapvető élelmiszereket. (Deutsche Welle)