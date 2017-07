Egy magyar hálózatkutató megjósolta, ki halhat meg legközelebb a Trónok harcában

Azt eddig is lehetett tudni, hogy a Trónok harcában csak úgy hullanak a szereplők, viszont pár látványos eltérést nem számítva a sorozat részei öt évadon át többé-kevésbé követték a könyv történetvezetését, ezért a legtöbb fontosabb halálozást ismerhették azok, akik olvasták a könyveket is.

A hatodik évadra viszont a sorozat már megelőzte George R.R. Martin könyvsorozatát, és a rajongók biztos kapaszkodók nélkül maradtak. Vasárnap pedig elindult a hetedik évad, még messzebb vezetve mindenkit a bizonytalanságba.

Ezt a helyzetet próbálta áthidalni a CEU Hálózatkutatási Központjának doktorjelöltje, Janosov Milán, aki egy gépi tanulásos módszertannal készített hálózatelemzéssel jósolta meg, mely karakterek halhatnak meg a legnagyobb eséllyel a közeljövőben.

(Azt már itt az elején érdemes hangsúlyozni, hogy sem ő, sem én nem láttuk még a hetedik évad első részét, amit magyar idő szerint vasárnap éjjel mutattak be, így azt sem tudjuk, hogy történt-e esetleg olyan haláleset, ami a cikk végén szereplő halálesély-listát felrúgta vagy igazolta volna.)

Arról, hogy hogyan készül egy ilyen előrejelzés, levélben kérdeztük Janosovot, aki elmondta, hogy első lépésként elkészítette a sorozat szereplőinek szociális hálóját, ami azt mutatta meg, hogy ki kivel milyen intenzív kapcsolatban állt a hat évad során.

Ez jó becslést adott azzal kapcsolatban, hogy ki kivel mennyire van jóban, kinek kik a fontos barátai, szövetségesei, mennyire vannak mélyen beágyazva a sorozat társadalmi rendszerébe.

Ennek a beágyazottságnak aztán különféle matematikai módon definiált mértékei vannak, amik bizonyos fokig összefüggnek egymással, de alapvetően más-más funkciókat mérnek. Például lehet valaki fontos azért, mert sok ismerőse van, vagy épp azért, mert bár kevés ismerőse van, azokkal nagyon-nagyon intenzív a kapcsolata. Vagy éppen relatíve kevés ismerőse van, de fontos, különálló csoportokat köt össze. (A hálózattudományban ezt a mennyiséget köztiségnek, betweennessnek nevezik, itt a példában Rafael rendelkezik magas köztiséggel, míg a sorozatban mondjuk Tyrion.)

Tehát az alapgondolat az, hogy az egyes szereplők különböző szempontok szerint mért 'fontossága' meghatározó, de legalábbis jó előrejelző a sorsuk kimenetelét tekintve.

Az elemzés elkészítéséhez Janosov a sorozat feliratait használta. Egy rajongói oldal közzétette az összes feliratot párbeszédes formában, jelölve a jelenetek határait, ebből pedig egyszerűen ki lehetett bányászni, hogy kik szerepeltek együtt egy jelenetben. Ezért a hálózatos alapegység a jelenet lett: ha két szereplő egyszer szerepelt együtt egy jelenetben, akkor a közöttük lévő kapcsolat erőssége egy, ha kétszer szerepeltek, akkor kettő, és így tovább. A legerősebb kapcsolatok ebben a rendszerben 30-40-es értékig futottak. Ugyan az adatok, mint az ilyen jellegű munkáknál általában, részben hiányosak voltak, így is 600 jelenetet tartalmaztak, amiből ezt a hálózatot lehetett megalkotni:

Ezután következett az a szakasz, amikor a CEU doktorjelöltje a társadalmi rendszerben betöltött szerepük alapján több matematikai úton meghatározott paraméterrel jellemezte az egyes szereplőket:

„Ezek a centralitás mértékek bizonyos szintig összefüggnek, korrelálnak egymással, de alapvetően más és más hálózatos funkciót ragadnak meg. A kérdés, hogy vannak-e olyan jellemző paraméter értékek, amik a már meghalt szereplőkre egyformán érvényesek, és ha igen, melyek azok a még élő szereplők, akik szintén hasonló paraméterekkel rendelkeznek? Vagyis ha egy még élő szereplőnek a tulajdonságai nagyon hasonlítanak azokra, akik már meghaltak, akkor jó eséllyel ő is meg fog halni. Így az elhalálozás válószínűségét gyakorlatilag az alapján határozta meg a gépi tanuló rendszer, hogy mennyire hasonlítanak a még élő szereplők a már eltávozottakra, mindezt az emberi erőforrás képességeit messze meghaladó pontossággal és alapossággal.”

Ez alapján az derült ki, hogy azoknak magasabb a túlélési esélye, akiknek sok ismerőse van, nagy köztiség és alacsony klaszterezettség jellemzi őket. (A klaszterezettség azt jelenti, hogy valakinek az ismerősei mennyire ismerik egymást - ha az összes ismerős ismeri egymást, akkor magas a klaszterezettség, ha az ismerősei alig ismerik egymást, akkor ő egy ilyen információs szempontból előnyös, központi, irányító szerepben van.)

A jelek szerint ez a három mindenképpen fontos a túléléshez. Igazából logikus is, írta válaszában Janosov, mert ezeket a szereplőket nem csak sokat látjuk, de sok ismerősük révén össze is kapcsolják a különböző színtereket, információs hidat alkotnak. Ilyen például a sorozatban Tyrion vagy Havas Jon.

Janosov elmondta azt is, hogy ebben a miniprojektjében elsősorban arra volt kíváncsi, mennyire lehet (vagy nem lehet) egyáltalán előrejelzést készíteni pusztán a társadalmi hálózatban betöltött szerep alapján.



Emellett viszont valószínűleg több más paraméter is hasonlóan jó mutató lehet, illetve, mint további paraméter, pontosíthatná az előrejelzést. Ilyenek például a nemesi család tagja vagy sem (jobb/rosszabb életkörülmények), megvizsgálni a monológjaik szövegelemzésével, hogy ki mennyire pozitív vagy negatív karakter, vagyoni helyzet, a sorozatból szerzett adatok kiegészítése a könyvekkel, vagy akár egyszerűen a szereplők neme, hiszen a háborúkba a férfiakat küldik harcolni, ami elég nagy rizikó.

Az előrejelzés konkrét eredményekkel zárult, a következő két évad fogja majd eldönteni, mennyire sikerült pontosan. Készült is egy spoilertáblázat, ami persze valódi spoilert egyelőre nem tartalmaz:

A táblázat alapján a legrosszabb esélye a túlélésre Tyene Sandnak van, és az ő halála valóban nem lenne túl meglepő, rögtön utána viszont az előrejelzések szerint Daenerys Targaryen következik, akinek a halála jóval nagyobb felháborodást váltana ki. Igaz, nem ez lenne az első ilyen eset a Trónok harca történetében.

Janosov ezt írta erről:

„Bár több spekulációt is olvastam arról, hogy Daenerys sem éli túl, és igazából a sorozathoz szerintem nem is illene ekkora happy end, a modell szerint ő nagyon jó eséllyel meghal. Vele ellentétben Sir Jorah Mormont a végzetes(nek tűnő) betegsége ellenére túléli Daeneryst, Theon a rengeteg viszontagság ellenére szintén jó eséllyel tovább él, a Starkok sorsa nem túl fényes - főként Arya-é. Sandor Clegane valószínűleg most már tényleg befejezi, Jamie pedig többet is veszíthet mint egy kéz.”

A kutatásról további részletek a CEU honlapján megjelent összefoglalóban olvashatóak el.