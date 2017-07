Egy szaúdi nő miniszoknyában sétált, most keresi a rendőrség

Szaúd-Arábiában komoly internetes vita kerekedett abból, hogy a hétvégén egy nő feltöltött a Snapchatre egy videót, amin miniszoknyában, és ujjatlan, a hasát szabadon hagyó felsőben sétál egy Rijádtól északra lévő műemlék erődben.

Nem egészen 24 órával később a szaúd-arábiai királyi erkölcsrendőrség, az Erény Előmozdításáért és az Erkölcstelenség Megelőzéséért Felelős Bizottság már jelezte is, hogy nyomoznak az üggyel kapcsolatban.

Mivel a nő egy viszonylag ismert blogger, sikerült is azonosítani, ezért letartóztatási parancsot is adtak ki ellene.

A közösségi médiában ellentétes nézetek csaptak össze, többen méltatták a nőt a bátorságáért, mások viszont a megbüntetését követelik, mert megsértette a törvényeket, márpedig a törvényeket be kell tartani, még akkor is, ha nem tetszik, hiszen mi lenne a világgal, ha mindenki csak a neki tetsző törvényeket tartaná be. Volt olyan Twitterező is, aki szerint már csak azért sem maradhatnak csendben a rend pártján állók, mert az emberi jogi aktivisták most majd védelmükbe veszik a nőt, és azt mondják majd, hogy ez a viselkedés is a személyes szabadság része, ez pedig egészen felháborító.

Nehéz eldönteni, hogy ez Szaúd-Arábiában vicc-e vagy nem, de volt olyan is, aki azt írta, hogy ha ezt eltűrik, akkor a végén a liberálisok még meztelen nőket és koedukált mozikat is akarnak majd, meg énekelni és táncolni.

A nő pártján állók viszont arról posztoltak, hogy bezzeg, ha külföldiek vannak ilyen ruhában, azzal senkinek semmi gondja, ráadásul Trump lánya is a megengedettnél rövidebb szoknyában járkált Szaúd-Arábiában, és azt órákon át közvetítette az állami tévé. (BuzzFeed)