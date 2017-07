Fidget spinnert pörgetett gólja után a Paks játékosa

A Paks-Újpest meccsen egyenlített 11-esből a hazaiaknál játszó Szabály Dénes. A büntető gyengén rúgta, de a kipattanót bepofozta. Aztán előbb csendre intette az újpesti tábort, majd a gatyájából előrántott egy bekészített fidget spinnert, amit örömében pörgetni kezdett.

Fene tudja, mennyie kényelmetlen egy fidget spinnert a gatyába rejtve focizni, Szakály a 16. percben rúgta a gólt, utána talán megszabadult tőle.

A Nemzeti Sport ugyanakkor megkereste az MLSZ-t, hogy szabályos-e a gólöröm. A válasz: nem, műanyag játékot nem lehet a pályára vinni.

„A játékvezető dolga volna ezt ellenőrizni, de mégsem nyúlhat be a játékosok nadrágjába, nem rejtegetnek-e ott valamit. Bízunk benne, hogy a labdarúgók képesek lesznek felnőtt profiként viselkedni, hogy erre ne is legyen szükség”

- mondta Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője. Azt is mondta, hogy megértik Szakály Dénest, hogy szerette volna megmutatni örömét a világnak. Ugyanakkor profi labdarúgótól szokatlannak találjuk az ilyen viselkedést. Vannak érzelmes, játékos vagy üzengetős gólörömök, de nem szeretnénk, ha a jövőben különböző tárgyak is szerepet kapnának a gólörömöknél.”



Fidget spinneres gólörömöt én még nem láttam, mindenféle egyebet igen. A Dortmund játékosa, Aubameyang például pókemberes maszkot rántott elő a gatyájából, de megbüntették miatta.

Szakály testvére, Péter a Felcsútban játszik. Ő is lőtt gólt a hétvégén, a Fradi ellen, neki is emlékezetesre sikerült a gólöröme, mert a füléhez tett kezével jelezte a Groupama közönségének, hogy nem hallja a hangjukat. Ami azért szokatlan a rendszeresen kongó lelátók előtt játszó felcsúti játékostól. Azt mondta, ezzel üzent a korábbi bekiabálások miatt. Szakály Péter ezért sárga lapot kapott, Pintér Atilla le is cserélte, nehogy kiállítsák.