Már az első NB1-es fordulóban felfüggesztett stadionbezárást hoztak össze az Újpest ultrái

Az MLSZ honlapja is kiemeli, hogy az új idényben minden csapat tiszta lappal indult, de az eddigi egyetlen bajnoki forduló elég volt ahhoz, hogy az Újpest komoly büntetést kapjon: a klub ultrái Paksra utazva viselkedtek botrányosan. A meccset ráadásul adta a tévé is, és az mlsz.hu-n megjelent közlemény szerint a fővárosi csapatot kísérő ultrák

szinte folyamatosan elfogadhatatlan, minősíthetetlen stílusban, részben rasszista vagy szexista módon nyilvánultak meg.

A jelentés szerint a vendégszektorban állók a a mérkőzés során mintegy félszáz alkalommal, összesen több mint kétszázötvenszer skandálták különböző személyeknek címezve (idézet) a buzi, cigány, faszszopó, mocskos zsidó, kurva, Sieg Heil kifejezéseket tartalmazó rigmusokat, egyes esetekben náci karlendítéssel.



A közlemény kitér arra is, hogy az MLSZ ugyan keresi annak módját, hogy a túl szigorúnak tartott szabályozás helyett megengedőbb gyakorlatot vezessen be a szurkolók rigmusaival kapcsolatban, az újpesti drukkerek viselkedéséhez hasonló magatartás elfogadhatatlan most és a jövőben is.



Mint írták, az UEFA gyakorlatában is a legszigorúbb elbírálás alá eső rasszista, antiszemita, szexista rigmusok hallatán nem volt más lehetőségük, mint a súlyos büntetés kiszabása, amely jelen helyzetben a szezon egyik legnagyobb várakozására számot tartó Újpest FC–Ferencváros mérkőzés előtti feltételes stadionbezárás.



A gyakorlatban, a jogerőre emelkedés után, újabb szurkolói fegyelmi vétség esetén zárt kapus mérkőzés megrendezésére kötelezi az Újpest FC-t a Fegyelmi Bizottság. Emellett a klubot 500 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére is kötelezte a FEB (a rasszizmus esetén kiszabható legsúlyosabb pénzbüntetés 10 millió forint).