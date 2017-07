Orbán a holokausztról: Magyarország kormánya hibát, sőt bűnt követett el

A magyar kormány zéró toleranciát hirdetett mindenféle antiszemitizmus ellen, az antiszemitizmus erősödését Európában meg kell fékezni - közölte Orbán Viktor a Magyarországra látogató izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahuval közös sajtótájékozatóján.

Orbán azzal vezetette fel a beszédét, hogy mindkét ország tiszteletét fejezte ki a másik iránt, ezt tehát kölcsönös. Aztán azt mondta, hogy jelentős zsidó kisebbség él Magyarországon, az ő biztonságukat a magyar állam teljes mértékben garantálja. A zsidó életben a magyar miniszterelnök szerint reneszánsza van Magyarországon, "erre mi büszkék vagyunk, komoly hozzájárulás a magyar nemzet közös teljesítményéhez".

Aztán kitért a holokuasztra, "beszéltünk a történelemről is, elkerülhetetlen és kívánatos is". Orbán szerint „Magyarország kormánya hibát, sőt bűnt követett el, amikor a második világháború idején nem tett eleget erkölcsi és politikai kötelességének, és nem védte meg zsidó származású magyar állampolgárait", a zsidó közösség védelme helyett a nácikkal való kollaborálást válaszottuk. A közelmúltban Horthyt magasztaló Orbán azt közölte: világossá tette a Netanjahuval folytatott tárgyaláson, hogy ez a jövőben soha többet nem fordulhat elő, Magyarország minden állampolgárát meg fogja védeni.

Orbán kitér a menekültkérdésre is, bár nem nevezte meg azt. Azt mondta: Magyarország elismeri Izrael jogát az önvédelemhez, ez Magyarországot is megilleti. Majd azt közölte az izraeli miniszterelnök mellett állva: „Magyarország komoly vitában áll az EU-val, nem akarunk kevert népességet, nem akarjuk megváltoztani az etnikai összetételt, szeretnénk olyanok maradni, amilyenek vagyunk, akkor is, ha nem vagyunk tökéletesek”.

Végül Netanjahut dicsérve megdicsérte saját magát, amikor arról beszélt, hogy egy elkötelezett hazafit fogadtunk, ma pedig a világban a hazafias kormányok a sikeresek, amik nem iktatják ki a nemzeti érdekeket, sőt első helyre helyezik a működésük során. „Izrael azt tanítja a világnak, hogy amiért nem harcolunk meg, azt elveszítjük” - osztotta meg meglátást Orbán.

Netanjahu következett, ahogy várni lehetett a Soros-kampányt bíráló nagykövetségi közlemény visszavonatása után, problémamentesnek állítva be a magyar-izraeli kapcsolatokat. Először is megköszönte a rendkívül kedves fogadtatást. majd megjegyezte, egészen meglepő, hogy a rendszerváltás óta nem járt izraeli miniszterelnök Magyarországon. Az első dolog, ami Magyarországról eszébe jut, hogy sok szempont a modern cinonizmus bölcsője, hiszen itt született az általa modern Mózesnek nevezetett Herzl Tivadar, akinek meg is akarja látogatni a szülőhelyét. (Izrael állam megálmodója a Dohány utcában született 1860-ban.)

A holokausztra Netanjahu is kitért, annyival, hogy "a múlttal tiszában vagyunk, de a jövőre kell tekintenünk". Megköszönte, hogy Magyarország kiállt Izrael mellett nemzeközi fórumokon. Hálás azért, hogy Magyarország fellép az egyre terjedő anticionizmus ellen.

A sajtótájékoztatón nem lehetett kérdezni.