Vasvillával verte halálra az élettársát karácsonykor

A Heves Megyei Főügyészség vádat emelt egy 53 éves férfival szemben, aki tavaly karácsonykor Mezőtárkányban egy vasvillával olyan súlyosan bántalmazta az élettársát, hogy a nő végül hosszabb szenvedés után belehalt a neki okozott sérülésekbe.

Az előzetesben lévő férfi 2000 óta élt élettársi kapcsolatban az asszonnyal, akit rendszeresen bántalmazott. Az élettársak - mint gyakorta más napokon is - 2016. december 25-én délben italozni kezdtek, ami délutánra oda vezetett, hogy a féltékeny férfi összeveszett a nővel, először ököllel ütötte meg, azután felkapott egy farudat és azzal is lesújtott rá, majd a földre került nőt órákon át tovább bántalmazta, egy vasvilla nyelével verte a fejét. A nő a kezét és a karját felemelve próbált védekezni a meg-megújuló támadások ellen, de a férfi olyan erővel ütötte, hogy végül az asszony mindkét karját is eltörte. A nő a bántalmazást követően még az éjjel a padlón fekve meghalt. Halálát az elszenvedett sérülések miatt kialakult traumás sokk okozta.

Mialatt az asszony haldoklott, az utcán két gyerek petárdával játszott, ami miatt a környékbeliek többször rájuk is szóltak. A gyerekek végül egy petárdát a vádlott udvarára is bedobtak, ezért a dühödt férfi kiabálni kezdett velük, majd egy kapával a kezében kergetni kezdte őket az utcán.

A két gyerek ijedten menekült be előle egy nyilvános telefonfülkébe, melynek ajtaját az üldözőjük rájuk törte a kerti szerszámmal. A fiúk csak fürgeségüknek köszönhették, hogy el tudtak szaladni előle.

A férfi ezt követően visszatért a lakására, ahol végignézte élettársa haláltusáját. 22 óra után ment ki ismét az utcára, ahol leintette, majd a házba hívta a gépkocsival arra haladó polgárőröket - akik egyike a mentőszolgálat dolgozója volt - de azok már csak a földön vérbe fagyva fekvő sértett halálának beálltát tudták megállapítani.

A Heves Megyei Főügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével és garázdaság vétségével vádolja az elkövetőt, akivel szemben halmazati büntetésül fegyházban letöltendő szabadságvesztés büntetés kiszabására és a közügyektől történő eltiltásra, valamint arra is indítványt tett, hogy a bíróság kötelezze a közel négymillió forint bűnügyi költség megfizetésére.