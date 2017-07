Itt a nyári szünet, a tizenévesek a plázákban töltik az idejüket, több elektronikai üzletben akár órákon keresztül is ingyen játszhatnak a játékokkal. A gyerekpszichológus szerint ez egy erős felhívó inger arra, hogy meg is szerezzék azokat maguknak titokban, akár azon az áron is, hogy a szüleiktől csenik el a szükséges pénzt. A törvény nem engedi, hogy kiszolgáljanak drága termékekkel kiskorúakat, az áruházakat ez azonban hidegen hagyja.