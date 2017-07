Az Universal Music Latin Entertainment kedden jelentette be, hogy is Fonsi és Daddy Yankee dala lenyomta Justin Bieber Sorry című számának rekordját,

a Despacitót több mint 4,6 milliárdszor játszották le különböző streamingplatformokon.

A streaming segítette hozzá, hogy zenéje a világ minden sarkába eljusson, idézte Fonsit a kiadó közleménye. Daddy Yankee Ed Sheerant megelőzve lett az első latin előadó, aki átvette a Spotify streaminglistájának vezetését. (Time)