A South Park irtó viccesen szívatta meg azokat a nézőit, akik az Amazon hangvezérelt otthoni asszisztensét használják

Ha úgy nézzük, a South Park alkotói az egyre népszerűbb, hang által vezérelt otthoni robotszolgák egyik valós biztonsági résére hívták fel a figyelmet az animációs sorozat legutóbbi epizódjában.



Ha így nézzük, a South Park szenyó alkotói jól megszívatták a nézőiket heccből.



A széria legfrissebb részében Eric Cartman egy jelenetben a saját Amazon Echojának adott utasításokat. Csakhogy ez egyben azt is jelentette, hogy mindazon nézők saját otthoni, hanggal irányítható szerkezetének is utasításokat adott, akik bekapcsolva tartották azt a tévével/számítógéppel egy szobában. A piszkos szájú kisfiú például egy herezacskót is hozzáíratott Alexa bevásárlólistájához és átállította reggel hétre az ébresztést.

Bár a dolog ezúttal csak simán vicces volt, a hangvezérelt, bevásárlólistákat is összerakó szerkezeteket elvileg rosszindulatból vagy anyagi érdekből is meg lehet hekkelni dumálással, bár meglepne, ha Matt Stone-ékat közsszolgálati hevület vezette volna a jelenség bemutatásakor.

(via Techcrunch)