Az iraki kurdok függetlenségi népszavazása növelheti tovább a feszültséget a Közel-Keleten

A Reuters információi szerint Recep Tayyip Erdogan török elnök a jövő heti, Egyesült Államokban szervezett útján fog találkozni Haider al-Abadi iraki miniszterelnökkel, és a téma nyilván az Irak északi részén élő kurdok függetlenségi népszavazása lesz.

Az észak-iraki Kurdisztán parlamentje pénteken egyetértett azzal, hogy a kurdok szeptember 25-én népszavazást tartsanak a függetlenségről három kormányzóságban, és a kurdok ellenőrzése alatt álló, de a bagdadi központi vezetés által magának követelt területeken. A 2015 óta első alkalommal összeült kurdisztáni törvényhozásban a kurd képviselők elsöprő többsége támogatta a népszavazás megtartását.



Bagdad azonnal jelezte, hogy ha az iraki lakosságot "törvénytelen erő alkalmazása fenyegeti, katonailag be fogunk avatkozni".

Fotó: SAFIN HAMED/AFP

És most ugyan csak az iraki területekről van szó, de Erdogan attól tarthat, hogy az itt megtartott népszavazás csak lelkesítené a Törökország délkeleti részén élő kurdokat, kiknek fegyveres felkelő csapatai 30 éve rendszeresen összecsapnak a török biztonsági erőkkel.

Törökország mellett az Egyesült Államok és más nyugati hatalmak is próbálták rábeszélni az Irak területén létező félautonóm kurd közösséget, hogy ne tartsák meg a népszavazást, többek között attól is tartva, hogy ez csak újabb feszültségeket hozna be a régióba, ahol még mindig az Iszlám Állam megsemmisítése a fő kihívás.

Mindezek ellenére Massoud Barzani kurd vezető pénteken is azt mondta, hogy a szavazást megtartják, az eredeti terveknek megfelelően szeptember 25-én.

Erdogan vasárnap indult el az Egyesült Államokba, ahol az ENSZ ülésén fog részt venni. Indulása előtt arról beszélt, hogy Ankara és Bagdad ugyanazt gondolja a népszavazásról, és hogy közös céljuk, hogy ne engedjék Irak megosztását.

Szombaton a török miniszterelnök, Binali Yildirim arról beszélt, hogy az iraki népszavazás nemzetbiztonsági kérdés Törökország számára, és meg fogják tenni a szükséges lépéseket emiatt. A török nemzetbiztonsági bizottság szeptember 22-én ül majd össze, itt fogják meghozni a kapcsolódó döntéseket.

Érdekesség, de Ankarának eddig amúgy nem volt rossz kapcsolata a Barzani vezette iraki kurdokkal, erős gazdasági kapcsolatok mellett mindketten gyanakodva néztek más kurd szervezeteket és az iraki központi kormánnyal szemben is voltak közös fenntartásaik. Ugyanakkor Erdogan most nagyon rossznak nevezte Barzani döntését a szavazás megtartásáról. (Reuters)