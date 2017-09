Berki Krisztián fegyveres testőrséget indít

A Bors közölt interjút Berkivel, ebből többek között kiderült az is, hogy épp új vállalkozásba fog belevágni.

„Köztudott, hogy a médiapiacon is dolgozom, immár hat éve. Silló István barátommal kreatív ügynökséget is viszünk, de biztonsági cégünk is van, ahol épp most tervezünk egy újítást Őze Balázs üzlettársunkkal. Vagyon- és személyvédelemmel foglalkozunk majd, sportlétesítmények és telephelyek őrzése, emellett pedig – az állami szerveken kívül egyedüliként Magyarországon – éles fegyveres kíséretet is vállalunk, ha a megrendelőnek arra van szüksége. ” (Bors/24.hu)