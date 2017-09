Csak Rogán Antal nem szavazta meg a korrupcióellenes törvénymódosítást

Kedd délelőtt szavazta meg az országgyűlés azt a törvénymódosítást, amely 12 évre emeli a korrupciós bűncselekmények elévülését. Az ötlet ellenzéki oldalról származott, a módosítást a Jobbik terjesztett be, de villámgyorsan melléállt a Fidesz is, minden bizonnyal azzal a szándékkal, hogy kifogják a szelet egy ellenzéki kezdeményezés vitorlájából.

A törvénymódosítást 170-en szavazták meg, és nem volt ellenszavazat. A mai ülésről hiányzók - köztük például Orbán Viktor - természetesen nem szavaztak, de ennél sokkal érdekesebb, hogy Rogán Antal sem. Pedig, ahogy az Index megírta, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter ott volt az ülésen.



Update: azóta kiderült, hogy Rogán valóban regisztrálva volt a szavazásra, de épp nem volt benn a teremben. Minisztériumától ezt a választ kaptuk:

„Ma megjelent cikkükkel kapcsolatban tájékoztatjuk Önöket, hogy a leírtakkal ellentétben, Rogán Antal a mai parlamenti ülésen nem vett részt. Miniszter úr a szavazások előtt kérte, hogy kártyáját helyezzék be az ülésterembe, azonban Miniszterelnök úrral való közös programja miatt sajnos a szavazásokra nem ért be időben, ahogyan ez a felvételeken is jól látható.”