Úgy intéznék el a korrupciós népszavazást, mint a vasárnapi zárvatartást és a Nolimpiát

A Momentum a Kossuth téren kezdi a kampányt Fotó: botost/444.hu

A Fidesz egyetért a korrupcióellenes népszavazás céljával. Így reagált Gulyás Gergely, az Országgyűlés törvényalkotási bizottságának fideszes elnöke Vágó Gábor bejelentésére, hogy elkezdődik az aláírásgyűjtó kampány ebben a népszavazási kérdésben: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a korrupciós bűncselekmények büntethetősége legalább tizenkét év elteltével évüljön el?”

A Fidesz viszont, amellett, hogy egyetért, még ennél is konstruktívabbnak mutatkozott az első nyilatkozatban. Azt mondták, népszavazás sem kell, ha az ellenzék benyújtja ezt a törvényjavaslatot, a párt támogatni fogja.

Mindez két szempontból is szokatlan. Egyrészt a Fidesz a legritkább esetben támogat ellenzéki törvényjavaslatokat, az egész parlamenti ciklusban kevés példa volt erre. Másrészt az utóbbi időben jellemzően nem ilyen hangvétellel reagálnak ellenzéki kezdeményezésekre. Mostanában már húszfős diáktüntetéseket is heves sorosozással fogadnak, és gyakorlatilag bármilyen ellenzéki lépést a „Soros-terv” emlegetésével söpörnek le az asztalról. A népszavazás kezdeményezőjét, Vágó Gábort pedig személy szerint is erőszakos zavargásokkal fenyegető nemzetbiztonsági kockázatnak tartják. Mindebből nem az következik, hogy a Fidesz leendő frakcióvezetője, Gulyás Gergely készségesen álljon eléjük.

A Fidesz és a népszavazások viszonyát ismerve persze már mindez sokkal érthetőbbé válik.

Pontosan ezt csinálták az előző két ellenzéki népszavazási kezdeményezésnél is. A politikai veszteségeket lenyelve csírájában fojtották el azokat, hogy az ellenzék ne jöhessen lendületbe a kampányolással.

A vasárnapi nyitvatartás ügyében kezdeményezett népszavazást először ugyan azonosítatlan kopaszok akadályozták meg a választási irodánál, második próbálkozásra viszont az MSZP hitelesítette a kérdését. De már akkor is azt mondták a szocialista párt politikusai, hogy „olyan fegyvert kaptak a kezükbe, amelyet a Fidesz biztosan nem hagy elsütni”, ezzel pedig nem is lőttek mellé: nem sokkal később maga a kormány vonta vissza a törvényt, a népszavazás tárgytalanná vált. A fideszes politikusoknak néhányszor magyarázkodniuk kellett, cserébe gyorsan túlvoltak az egész témán - ami összehasonlíthatatlanul jobb volt a kormánynak, mintha az ellenzék hónapokon át kampányolhatott volna egy népszerű témában, kormányellenes éllel.

Ugyanez történt idén februárban a Momentum Nolimpia-kampányánál. Az elején ugyan mintha elaludt volna a Fidesz, és készületlenül érte őket, hogy a semmiből felbukkanó szervezet 266 ezer aláírást gyűjtött össze, aztán gyorsan döntöttek ebben az esetben is, és visszavonták a pályázatot. Ez már a párt támogatói közül sem mindenkinek tetszett, de még ez is semmiség volt ahhoz képest a kormánynak, mint belemenni egy bizonytalan kimenetelű kampányba.

A Fidesz 2008-ból pontosan tudja, milyen nagy ereje lehet ellenzékből egy népszavazásnak, 2016-ból pedig azt tudja, mekkora ereje lehet kormányból ugyanennek. Most pedig, a választási kampányban semmiképp sem akarják, hogy az egyébként nehéz helyzetben lévő ellenzék bármennyire is lendültetet kapjon, és meg tudja határozni a napi politika kulcstémáját. Ennek szólhat a szokatlanul konstruktív hangnem: gyorsan maguk akarnak a kezdeményezés élére állni, és letudni az egészet, hogy újra ők irányíthassák, milyen témák meghatározók a nyilvánosságban. A kampány mozgósító erejét maga a benyújtó is elismeri: Vágó az ATV-ben arról beszélt, „olyan ügyet kell felépíteni, ami mögött kialakulhat egy olyan sikerélmény, ami el tud vinni hatmillió embert 2018-ban az urnákhoz”.

Vágó Gábor a Fidesz bejelentése után egy blogposztban reagált, amiben arra kéri a kormányt, álljanak a népszavazás oldalára.



„A magyar nép erkölcsi megtisztulást vár, és véget akar vetni a korrupt politikai elit garázdálkodásának. Ha megvan Önökben a változás szándéka, álljanak a népszavazás mellé!” - írja, és mellékeli a levelet is, amiben már májusban megkérte Orbán Viktort, hogy támogassa a kezdeményezést.

Vágó azt mondta, nem bízik abban, hogy a Fidesz valóban megszavazná a törvényt, és nem szabotálná el időhúzással, vagy más módon. A Fidesz reakciója után mindenestre nem tervezik, hogy lassítják a kampányt, sőt, azt mondta, ettől csak fel akarják gyorsítani. Az persze Vágó szerint is elképzelhető, hogy ha össze is jön a kellő számú aláírás, a kormány akkor is lépni fog, és inkább maga hozza meg a törvényt. Ők pedig pont úgy járhatnak, mint az MSZP-s politikusok 2016-ban:

nem hagyják nekik, hogy elsüthessék a fegyvert.

Hétfő reggel a Momentum is elkezdett kampányolni és aláírást gyűjteni. Ők azt mondták a Fidesz válaszára: „most már az aláírásokat sem kell összegyűjteni, mint a Nolimpiánál, hamarabb megfutamodott a hatalom”. És úgy érvelnek a népszavazás mellett: amiről ilyen módon döntenek, azt három évig nem módosíthatja utána a parlament, ha viszont egyszerűen csak törvényt módosítanak, azt bármikor megváltoztathatják.

A korrupciós bűncselekményeknél jelenleg öt év az elévülés, ezt emelné 12 évre a népszavazási kérdés. A Fidesz szerint ha az ellenzéknek valóban ez a célja, és nem csak „valamilyen politikai akciót akarnak”, akkor törvényjavaslattal oldják meg. Gulyás Gergely szerint ebben a ciklusban egyébként sem lehetne már kiírni a népszavazást.