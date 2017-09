Momentum: „Aki lopott a magyar adófizetőktől, nem úszhatja meg”

Nagyságrendileg ugyanannyi pulttal gyűjtik majd a korrupcióellenes népszavazáshoz az aláírásokat, mint anno a Nolimpiánál, jelentette be hétfő reggel a Parlament előtt a Momentum Mozgalom vezetője, Fekete-Győr András. Ahogy akkor, most is gyűjtenek majd külföldön is. Fekete-Győr szerint

„az, aki lopott a magyar adófizetőktől, nem úszhatja meg. Szerinte ma Magyarországon a politikai korrupció a magyar társadalom egyik legnagyobb problémája.”

Gulyás Gergely vasárnapi bejelentéséről, ami szerint a Fidesz támogatja a kampány céljait, egyrészt azt gondolják, hogy „most már az aláírásokat sem kell összegyűjteni, mint a Nolimpiánál, hamarabb megfutamodott a hatalom”. Másrészt azt mondták: amiről népszavazás döntött, azt három évig nem módosíthatja a parlament, míg ha a Fidesz módosít, akkor már másnap megváltoztathatják azt.

Fekete-Győr bejelentette, hétfőn leadnak egy újabb népszavazási kezdeményezést, ami Polt Péter legfőbb ügyész visszahívhatóságáról szól.

A korrupcióellenes népszavazási kezdeményezést Vágó Gábor korábbi LMP-s parlamenti képviselő kezdeményezte, az aláírásgyűjtésbe a Párbeszéd, az Együtt, az LMP, az MSZP és a Momentum Mozgalom is beszállt. Január 13-ig 200 ezer aláírásgyűjtést kell összegyűjteniük, hogy kiírják a referendumot azzal a kérdéssel, hogy