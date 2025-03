Bíróság elé állítják Jair Bolsonarót puccskísérlet miatt

Brazília előző elnökét, Jair Bolsonarót bíróság elé állítják azzal a váddal, hogy egy átfogó összeesküvést irányított annak érdekében, hogy hatalmon maradhasson a 2022-es választási veresége után – döntötte el az ország legfelsőbb bírósága. A vádak szerint Bolsonaro megpróbálta megsemmisíteni a választási eredményeket, puccsot szervezett, sőt még a megválasztott elnök, Luiz Inácio Lula da Silva meggyilkolását is tervbe vette.

photo_camera Jair Bolsonaro 2025. február 18-án Brazíliavárosban. Fotó: Ton Molina/NurPhoto via AFP

Alexandre de Moraes bíró szerint egyértelmű bizonyítékok vannak arra, hogy Bolsonaro tudott a puccstervekről, sőt aktívan részt is vett azok kidolgozásában. A volt elnök és hét közeli bizalmasa (köztük egykori alelnöke és egy volt hírszerzési vezető) ellen „a demokratikus jogrend erőszakos megdöntése” és „államcsíny” vádjával indítottak eljárást.

Bolsonaro váratlanul részt vett a kétnapos meghallgatás első napján, de végig hallgatott. Ügyvédje, Celso Sanchez Vilardi elismerte, hogy a puccstervek komolyak, de állította, hogy Bolsonaro nem vett részt bennük.

A per egy kétéves, átfogó nyomozás eredménye. A rendőrség házkutatásokat tartott Bolsonaro bizalmasainál, letartóztatásokat hajtott végre, és egy kulcsfontosságú tanútól beismerő vallomást is szerzett. Egy tavaly novemberben nyilvánosságra hozott, 884 oldalas jelentés szerint Bolsonaro nemcsak tudott az összeesküvésről, hanem jóvá is hagyta a terveket, amiknek a célja az volt, hogy megsemmisítsék a választási eredményeket, feloszlassák a bíróságokat, rendkívüli hatalmat adjanak a hadseregnek, és megmérgezzék Lula da Silvát még a beiktatása előtt.

A nyomozás arra is rámutatott, hogy Bolsonaro szándékosan aláásta a választási rendszer hitelességét, és azt hangoztatta, hogy csak akkor veszíthet, ha elcsalják a választást. Miután vereséget szenvedett, a támogatóit arra ösztönözte, hogy katonai laktanyák előtt tüntessenek, és követeljék a hadseregtől a választási eredmények megsemmisítését. Pár nappal Lula hivatalba lépése után Bolsonaro hívei megrohamozták Brazília kormányzati épületeit, hasonlóan az amerikai Capitolium 2021. január 6-i ostromához.

Szakértők szerint Bolsonaro előzetes letartóztatása nem valószínű, hacsak a bíró nem ítéli úgy, hogy fennáll a szökés veszélye. Tavaly, amikor a rendőrség házkutatást tartott Bolsonaro otthonában és elkobozta az útlevelét, két éjszakát a brazíliai magyar nagykövetségen töltött, ami felvetette a kérdést, hogy esetleg menedéket keresett volna egy másik jobboldali vezető támogatásával.

Ha bűnösnek találják, Bolsonaro 12-től 40 évig terjedő börtönbüntetést kaphat, bár elemzők szerint ennél enyhébb ítélet várható. Már most eltiltották a közhivatal viselésétől 2030-ig, de ha elítélik, véglegesen kizárhatják a politikából. Szövetségesei eközben próbálnak olyan törvényeket módosítani, amik lehetővé tennék az elítélt politikusok újbóli indulását.

Bolsonaro Trump támogatásában is bízhat. Egyik fia nemrég bejelentette, hogy politikai menedékjogot kérne az USA-ban, hogy Trump segítségével nyomást gyakoroljanak a brazil hatóságokra. Emellett Trump médiavállalata nemrég beperelte Alexandre de Moraes bírót egy amerikai szövetségi bíróságon, azzal vádolva őt, hogy jogellenesen cenzúrázta a jobboldali hangokat a közösségi médiában. (New York Times)