A Meta betiltja a 16 éven aluliaknak az élőzést az Instagramon, és jönnek a tinifiókok a Facebookra és a Messengerre is

A 16 éven aluliak nem használhatják az Instagram Live funkcióját, hacsak nem rendelkeznek szülői engedéllyel. Ugyanígy szülői engedélyre lesz szükség ahhoz is, hogy kikapcsolják a funkciót, amely a gyaníthatóan meztelenséget ábrázoló képeket elhomályosítja az üzenetekben.

A Meta emellett azt is bejelentette, hogy az Instagram tinifiókos megoldását kiterjesztik a Facebookra és a Messengerre is. Ezeket tavaly mutatták be, és az alapértelmezés szerint a 18 éven aluliak esetében a szülőknek módjukban áll korlátozni a napi időt, amit a közösségi oldalakon eltöltenek, bizonyos időpontokra letilthatják az Instagram használatát, sőt azt is láthatják, hogy a gyerek milyen más fiókokkal kommunikál.

A Facebook és a Messenger tinifiókjait kezdetben az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és Kanadában vezetik be. A Meta közlése szerint az Instagram tinifiókjait 54 millió 18 év alatti használja világszerte, és a 13-15 évesek több mint 90 százaléka betartja az alapértelmezett korlátozásokat. (The Guardian)