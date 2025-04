Jó hír: Trump bejelentette, hogy nukleáris tárgyalásokra készül Iránnal

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok közvetlen tárgyalásokat folytat Iránnal egy esetleges nukleáris megállapodásról. Mindezt akkor mondta, amikor a Fehér Házban ott ült mellette Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök.

Trump azt mondta, a megbeszélések Iránnal a jövő hétvégén kezdődnek, bár ahogy a Guardian írja, utalt arra is, hogy már meg is kezdődtek. Legalábbis Trump úgy fogalmazott: „Közvetlen tárgyalásokat folytatunk Iránnal, és ezek már meg is kezdődtek. Szombaton folytatódnak. Nagyon nagy találkozónk lesz, és meglátjuk, mi történhet.”

Azt mondta, hogy azért tartanak tárgyalásokat, hogy elkerüljék a „nyilvánvalót” – itt feltehetően az iráni rezsim nukleáris létesítményei elleni amerikai vagy izraeli katonai csapásokra utalt.

„Azt hiszem, mindenki egyetért abban, hogy egyezséget kötni jobb lenne, mint meglépni a nyilvánvalót. És a nyilvánvaló nem olyan, amibe bele akarok keveredni, vagy őszintén szólva Izrael sem akar belekeveredni, ha ezt elkerülhetik. Szóval meglátjuk, hogy elkerülhetjük-e. De ez kezd nagyon veszélyes terület lenni. És remélhetőleg ezek a tárgyalások sikeresek lesznek. És úgy gondolom, hogy Iránnak is az lenne az érdeke, ha sikerrel járnánk” – próbálta megfogalmazni gondolatait Trump.

Arról már nem közölt részleteket, hogy hol tartják a tárgyalásokat, és azokon kik vesznek részt. A Guardian azt írja, újságírói kérdésre, hogy mi történik, ha a tárgyalások esetleg kudarcot vallanak, Trump alig burkolt fenyegetést fogalmazott meg, és azt mondta, Irán „nagy veszélyben” lenne.

„Ez nem egy bonyolult képlet. Iránnak nem lehet atomfegyvere. Jelenleg olyan országok rendelkeznek nukleáris hatalommal, amiknek nem kellene rendelkezniük vele. De biztos vagyok benne, hogy a későbbiekben ennek részeként ebből is ki tudunk majd tárgyalni” – mondta Trump, jelentsen ez az utóbbi mondat valójában bármit is. Mindenesetre a „kitárgyalás” taglalása után rögtön hozzátette, hogy: „ha a tárgyalások nem járnak sikerrel, akkor az szerintem nagyon rossz nap lesz Irán számára.”