El Salvador felajánlotta, hogy szabadon engedi az USA-ból kitoloncolt venezuelaiakat, ha Venezuela is elenged politikai foglyokat

Nayib Bukele, El Salvador elnöke vasárnap javaslatot tett az Egyesült Államokból El Salvadorba szállított venezuelai bevándorlók hazaszállítására, cserébe azért, hogy Venezuela szabadon engedi a politikai foglyokat, köztük a venezuelai ellenzék több kulcsszereplőjét is – írja a New York Times.

„Egy humanitárius megállapodást szeretnék javasolni, ami magában foglalja a 252 kitoloncolt venezuelai 100 százalékos hazatelepítését, cserébe az általatok fogva tartott politikai foglyok közül 252 szabadon engedéséért” – írta az X-en az El Salvadort stabilizáló, de a demokráciát leépítő Bukele a venezuelai diktátornak címezve.

Bukele a bejegyzésében név szerint is említett több olyan politikai foglyot, akiket a Maduro-rezsim tavalyi leszámolási hulláma során tartóztattak le. Azt is írta, hogy a fogolycsere részeként Nicolás Maduro elnöknek „közel 50 más nemzetiségű fogvatartottat” is szabadon kellene engednie, köztük amerikai állampolgárokat. Bukele hivatalos levelet is küld az ügyben, majd üzenetét azzal zárta: „Isten áldja a venezuelai népet!”

photo_camera Nayib Bukele Donald Trumppal a Fehér Házban. Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Márciusban a bírói tiltás ellenére több száz kitoloncolt venezuelait deportáltak az USA-ból El Salvadorba egy évszázadokkal ezelőtti, háborús törvényre hivatkozva. Mint utólag kiderült, az első körben börtönbe szállított emberek közül többeknek semmiféle priusza nem volt, és nem is vádolták meg őket bűncselekmény elkövetésével. A Legfelsőbb Bíróság szombaton átmenetileg felfüggesztette a deportálásokat.

Vasárnap este Tarek William Saab venezuelai főügyész közleményében reagált Bukele bejegyzésére, és az El Salvadorban fogva tartott venezuelaiak azonnali szabadon bocsátását követelte. Saab nem közölte, hogy a venezuelai kormány mérlegelné-e az elnök javaslatát. Saab azt írta, a venezuelai kormány nyomást fog gyakorolni El Salvador legfőbb ügyészségére és legfelsőbb bíróságára, hogy közöljék a fogvatartottak névsorát, valamint „életben létükre vonatkozó bizonyítékot és orvosi jelentést kérnek mindannyiukról”.