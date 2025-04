Közel 340 milliárd forintnyi állampapírt váltottak vissza februárban

Februárban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai szerint a háztartások 337,4 milliárd forinttal több állampapírt adtak el, mint amennyit vásároltak, és tovább csökkent a náluk lévő állomány, 13 527,1 milliárd forintra, ami féléves mélypont – írja a Bank360, hozzátéve, hogy ez a közel 340 milliárd forint leginkább befektetési alapokba, részvényekbe került.

Február végére a háztartások értékpapírokban lévő megtakarításai az állampapírpiaci kiáramlásnak köszönhetően csaknem 200 milliárd forinttal csökkentek végül. 32 272 milliárd forintnyi értékpapír maradt a számlákon, ebből 27 930 milliárd volt magyar kibocsátású, a többi külföldi kötvény, részvény vagy befektetési alap volt.

Ezzel a háztartások befektetési alapokban lévő megtakarítása 13 941 milliárd forintra nőtt, és hat év után először ismét meghaladta az állampapírokban lévő értéket.

Ebből azt a következtetést vonták le, hogy hat év után ismét a befektetési jegyek a legnépszerűbb értékpapírok a lakosság körében.

A befektetők az alapok mellett viszonylag jelentős összeget csoportosítottak át a részvénypiacra is. Csaknem 30 milliárd forintért vásárolt a lakosság hazai részvényeket, és külföldi papírokba is került 7,2 milliárd forint. Magyar részvényekben a hónap végén így 2224,5 milliárd forintot tartottak a kisbefektetők, ami történelmi rekord, külföldi részvényekben pedig csaknem 930 milliárdot. Ami meglepő, hogy ezúttal nem az OTP volt a kedvenc, a részvénypiacra érkező friss pénzből 25,4 milliárd forintnyi nem pénzügyi vállalatok papírjaiba került, bankpapírokat csak 7,5 milliárd forint értékben vásárolt a lakosság. A márciusi állampapír-kamatfizetések hozhattak még újabb friss pénzeket a részvénypiacra, de nagyságrendileg ilyen állapotban érhette a magyar befektetőket is az amerikai extra vámok miatti áprilisi tőzsdei sokk, aminek ma még kiszámíthatatlan a vége.