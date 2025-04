Rendőrségi kommunikáció: „Tüntetők akadályozzák a forgalmat”

Kedden hajnalban a rendőrség hivatalos oldalán, vagyis a police.hu-n is megjelent egy tájékoztatás az újabb keddi tüntetésről. A rendőrség ezt a következő címmel tette közzé:

Tüntetők akadályozzák a forgalmat

Majd így folytatják: „A főváros közlekedését keddenként órákra megbénító tüntetők 2025. április 8-án 17 órától másnap 22 óráig újabb gyűlést jelentettek be az Erzsébet hídra, amivel 29 órán keresztül akarták blokkolni a közlekedést.”

Igaz, ehhez azt is hozzáteszik ezek után, hogy „a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény alapján Budapest rendőrfőkapitánya előíró-korlátozó határozatot hozott, amely szerint a gyűlés 2025. április 9-én 04 óráig tartható meg az Erzsébet hídon”, illetve hogy „a BRFK határozatát a Kúria hatályban tartotta”.

Azonban rögtön ezután úgy fogalmaznak a tisztes állampolgároknak szóló tájékoztatásban, hogy „az Erzsébet híd blokkolása csúcsidőben így is szinte a teljes fővárosi forgalomra kihat, ezért kedden már 16 órától ismét jelentős forgalmi torlódásokra kell számítani”.

Végül finoman jelzik a tüntetés tényéről szóló tájékoztatásban azt is, hogy „az elmúlt hetek tapasztalatai alapján a bejelentett és tudomásul vett gyűlések alatt - és/vagy közben - a résztvevők (esetleg mások is) többször jogellenesen foglaltak el hidakat és egyéb közterületeket”. Emiatt külön jelezték azt is, hogy „amennyiben újra erre kerülne sor, arra kérjük a városban közlekedőket, hogy ne ragadtassák magukat erőszakos cselekményekre; a konfliktusok elkerülése érdekében kísérjék figyelemmel a rendőrség honlapját, ahol az esetleges további közlekedési fennakadásokról folyamatosan tájékoztatást adunk”.

A tüntetésről szóló, teljesen pártatlan rendőrségi tájékoztatást azzal az információval zárják, hogy „a Budapesti Rendőr-főkapitányság a hatályos jogszabályok keretei között mindenki számára biztosítja a békés gyülekezéshez és véleménynyilvánításhoz való jogot, ugyanakkor a jogsértések elkövetőivel szemben megteszi a szükséges intézkedéseket”.

Hadházy Ákos független képviselő először március 25-én szervezett demonstrációt az Erzsébet hídra a gyülekezési törvényt módosító, a Pride-ot betiltó törvény visszavonását követelve. A rendőrség előzetesen nem engedélyezte az eseményt, ám a Kúria kimondta: a tiltás jogtalan volt. A március 25-i többezres megmozdulás vonulásokba és hídlezárásokba torkollott, akárcsak a következő, amit április 1-jén tartottak. Azon a kedden a tüntetők négy hidat is lezártak hosszabb-rövidebb időre. A Szabadság hídon egy ideig feszült volt a helyzet a demonstrálók és a rendőrök között, de a rendőrség végül visszavonult.

Orbán Viktor miniszterelnök az események kapcsán azt mondta, „hidakat lezárni sportjelleggel nem normális dolog”. Arról, hogy a hídlezárás tényleg nem normális dolog, de pont ez a lényege, Diószegi-Horváth Nóra írt véleménycikkében.