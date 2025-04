Észak-koreai ballisztikus rakétával ölhetett Putyin civileket Kijevben

Az előzetes információk szerint az oroszok egy észak-koreai gyártmányú ballisztikus rakétát is bevetettek a Kijev elleni csütörtöki légicsapás során - írja friss posztjában Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint a szakértőik vizsgálják, hogy tényleg ez történt-e, de ha beigazolódik, akkor az szerinte „az oroszok és Phenjan bűnös szövetségének bizonyítéka”. Zelenszkij szerint „együtt gyilkolnak és tesznek tönkre életeket és ez az együttműködésük egyetlen értelme.”

Zelenszkij beszámolója szerint az oroszok csütörtökön 200-nál több gyilkos eszközt - rakétát és drónt - lőttek ki Ukrajnára. Estig 12 halottat és 100-nál több sebesültet találtak.

Debris removal operations are still ongoing in Kyiv following the Russian missile strike. The relatives and loved ones of those who may still be trapped under the rubble are there – on the scene of the rescue operation. Rescuers, emergency services, and everyone who is helping… pic.twitter.com/00chnCndrC