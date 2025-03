A rendőrség lezárta az utat a Ferenciek terén a gyülekezési törvény ellen tüntető tömeg miatt

Cikkünk folyamatosan frissül

Néhány ezren, vagy más megfogalmazásban több ezren tüntetnek a Ferenciek terén a gyülekezési törvény módosítása, a Pride betiltása ellen. A békés, de „nagyon határozott” tüntetést Hadházy Ákos és a Momentum hirdette meg.

A rendőrség korábban a közlekedés rendjére hivatkozva nem engedte meg a szervezőknek, hogy az Erzsébet hídnál tüntessenek, aztán mint kiderült, a Ferenciek terére már engedélyezték a demonstrációt.

A tüntetők egy része kiállt az útra, blokkolja a forgalmat, így a rendőrség lezárta az utat, a híddal együtt, az autók terelve közlekedhetnek.

Tompos Márton momentumos politikus a 444-nek arról beszélt, az útzár „így alakult, errefele sétáltak a tüntetésre, mert azt érzik, ha csak a padon ülve tapsolnának, annak nem lenne értelme.” A momentumosok füstgyertyákkal indították a demonstrációt.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A rendőrök 6 előtt zárták le az utat azért, mert túl sokan vannak a tüntetők, és nem férnek el a Ferenciek terén.

Hadházy Ákos a színpadon arról beszélt, a rendőrség a tüntetés betiltásával nem is demonstrálhatta volna jobban, hogy miről szól a Pride törvény. A képviselő szerint a törvény betiltása „mocsokság”, de az egész arról szól, hogy a következő, a hatalomnak nem tetsző tüntetéseket is betilthassák, és könnyebben szankcionálhassák a demonstrálókat. Hadházy szerint hazugság, hogy ők ne lennének hazaszeretőek, majd elénekelte a Himnuszt.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Ő is kiemelte, a beszédek fontosak, de fontosabb, ami a hídon történik. Hodász András volt pap videóüzenetet küldött, arról beszélt, a hatalom ereje abban van, hogy megosztják az embereket, de ha kimegy 10 ezer ember a Pride-ra, akkor le lehet győzni őket. Több felszólaló követi egymást, már több mint fél órája tartanak a beszédek, amelyekből a színpadtól távolabb semmit sem hallani, ettől még sokan állnak az úton. Közben Mácsai Pál felvételről szaval Petőfi verset.

Az egyik szervező, Várnai László zuglói alpolgármester nem tud mit mondani arról, lesz-e hídfoglalás, majd elmutat a Ferenciek tere felé, hogy arra van a hivatalos tüntetés. Azt mondja, nem is ők zárták le a hidat, hanem a rendőrök.

Lőcsei Lajos roma származású momentumos politikus nagyon kemény beszédet mondott. Először a Karmelitába üzent, hogy „nincs hatalmatok felettünk és a jog felett”, majd arról beszél, a kormánynak nincs felhatalmazása a gyülekezési jogot csorbítani. „Orbán és nemzetellenes bandája az orosz diktatúrát másolva fordul a jog ellen”, tudatosan szítanak gyűlöletet. A gyűlöletkeltés és jogfosztások tragédiába szoktak torkollni. Most nincs hova hátrálni, a jogfosztás mindenkit utolér, ezért folytatják az ellenállást. Hosszan beszélt a romák helyzetéről is, akik még mindig stimgatizáltak. A gyerekek védelme is erősen hiányos.

photo_camera Lőcsei Lajos a színpadon Fotó: Bankó Gábor/444

Lőcsei egyik legerősebb mondata: „tolvaj nagyurak uralkodnak felettünk, pedofilsimogató, ereszcsatornán meztelenül menekülő, a hazát az oroszoknak harc nélkül feladó senkiházak gyülekezete.”

Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester arról beszél, Orbán olyan határt akar átlépni, aminek a túloldala már Oroszországban van. Kritizálja azokat, akik szerint ez csak gumicsont. Baranyi szerint a kormány leváltása elsődleges szempont, de taktikai okokból lapítani morális megalkuvás, és a kormányváltás szempontjából is végzetes hiba. Ez az önkényuralmat segíti kiteljesedni. Nem a háború megnyeréséhez, hanem a teljes önfeladáshoz vezet.

A Pride, a sajtószabadság, az ukrán háború nem kommunikációs csapda, hanem a jelenkor meghatározó politikai konfliktusai. Ezért nem elkerülni, hanem megvívni kell ezeket a küzdelmeket. Amikor betiltják a Pride-ot, nem lapítani kell, hanem szivárványba öltöztetni kell a várost. Nem elmaszatolni kell a kérdéseket, hanem meggyőzni azokat, akik most mást gondolnak, vagy legalább hangos többséget kell gyártani - mondja Baranyi, aki arra buzdít, menjenek el minden tüntetésre.

Baranyi szerint elegen vannak ahhoz, hogy megakadályozzák az Alkotmánymódosítás elfogadását, ami alapján be lehet tiltani a Pride-ot.

Előzmények

Orbán Viktor február végi évértékelőjén jelentette be, hogy „a Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével. Kidobott pénz és idő”.

A kormánypártok gyorsan dolgozták: március 17-én Selmeczi Gabriella (Fidesz), Juhász Hajnalka (KDNP), Vejkey Imre (KDNP), Dunai Mónika (Fidesz), Hegedűs Barbara (Fidesz) és Hollik István (KDNP) be is nyújtotta a törvénymódosító javaslatot, amiről aztán rohamtempóban, már másnap szavazhattak is a képviselők.

Így tehát március 18-án, múlt hét kedden 136 igennel és 27 nemmel, tartózkodás nélkül szavazta meg az Országgyűlés a Pride betiltására vonatkozó törvénymódosító javaslatot, ami a gyermekek védelmére hivatkozva korlátozza a gyülekezési jogot.

A törvénymódosító értelmében tehát tilos az olyan gyűlés megtartása, amely a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott tilalmat sért. Az indoklás szerint azért volt erre szükség, mert „így biztosítható, hogy Magyarország területén csak olyan gyűlés legyen megtartható, amely tekintettel van a gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez való jogára. ”

Aki tehát ilyen gyűlést tart vagy azon részt vesz, szabálysértést követ el, és pénzbírság szabható ki rá, „amelyet adók módjára behajtandó köztartozásként kell végrehajtani, az így befolyt összeget pedig a gyermekvédelem céljaira kell fordítani”. Külön aggályos, hogy a hatóságok arcképelemző eszközökkel azonosíthatják a szabálysértőket.

A Momentum és Hadházy Ákos már a szavazás alatt is tiltakozott, méghozzá füstgyertyákkal és szórólapokkal (amiért utóbb Kövér László házelnök rekordbírságot szabott ki rájuk), majd kivonultak a teremből, délutánra pedig tüntetést is szerveztek a Kossuth térre. Innen aztán Hadházy Ákos felhívására a demonstrálók egy része átvonult a Margit hídra, ahol leállították a forgalmat. Eredetileg az országgyűlési képviselő csak egy órára tervezte volna a hídfoglalást, hogy megmutassák a tiltakozóknak, hogyan lehet békés eszközökkel nyomást gyakorolni a hatalomra, végül egy csoportnyi tiltakozó még este 10 után is kitartott. A rendőrség végül három embert állított elő.

Sulyok Tamás köztársasági elnök pedig már másnap kora reggelre alá is írta a törvényt, így az hatályba lépett.

Miközben Hadházy és a Momentum igyekeztek ezekkel az akciókkal is felhívni a figyelmet a gyülekezési törvény csorbítására (amiért Kocsis Máté nemes egyszerűséggel hülye gyerekeknek titulálta őket), Magyar Péter és a Tisza Párt első körben figyelemelterelésnek nevezte a törvénymódosítást, később pedig már Bódis Kriszta magyarázkodott a párt nevében, hogy miért nem tiltakoznak a törvény ellen.

Mindeközben Fabiny Tamás evangélikus püspöktől a svéd miniszterelnökig többen bírálták az Orbán-kományt a törvénymódosítás miatt, és tüntettek ellene Bécsben és Párizsban is, Orbán Viktor szerint azonban ott még nem tartunk, hogy a Pride be legyen tiltva, csak a résztvevőknek kell fizetniük a szabálysértés miatt.

Az M1 élő adását pedig egy orbános-pride-os pólós férfi hekkelte meg.