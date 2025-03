Sulyok Tamás aláírta a Pride betiltásáról szóló törvényt

Megjelent a Magyar Közlönyben a Pride betiltását lehetővé tevő jogszabály, miután azt Sulyok Tamás köztársasági elnök aláírta. A törvény ezennel hatályba lépett.

photo_camera Fotó: Szentgallay Bálint/NurPhoto via AFP

Alig egy nappal azután, hogy megismerhettük a törvényjavaslatot, amely alapján betiltanák a Pride-ot, és rendkívüli eljárásban kedden meg is szavazták.

Miután a parlament megszavazta a törvénymódosítást, az Európa Tanács emberi jogi biztosa felszólította az államfőt, hogy ne írja alá, hanem vétózza meg a gyülekezési törvénynek a parlament által kedden elfogadott módosítását, amely alkalmas a gyülekezési jog szabad gyakorlásának korlátozására. O'Flaherty azt is írta a tweetjében, hogy nagyon aggasztja a ma elfogadott magyar jogszabály, ami alkotmányos alapjog korlátozását teszi lehetővé.

Előzmények

Orbán Viktor február végi évértékelőjén jelentette be, hogy „a Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével. Kidobott pénz és idő”. Karácsony Gergely főpolgármester erre reagálva azt mondta, idén is lesz Pride Budapesten. A szervezők pedig azt mondták, Pride volt, van és lesz is.

A magyarok többsége egyébként nem tiltaná be.

A most elfogadott törvénymódosító értelmében azonban tilos az olyan gyűlés megtartása, amely a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott tilalmat sért. Az indoklás szerint azért volt erre szükség, mert „így biztosítható, hogy Magyarország területén csak olyan gyűlés legyen megtartható, amely tekintettel van a gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez való jogára. ”

Aki tehát ilyen gyűlést tart vagy azon részt vesz, szabálysértést követ el, és pénzbírság szabható ki rá, „amelyet adók módjára behajtandó köztartozásként kell végrehajtani, az így befolyt összeget pedig a gyermekvédelem céljaira kell fordítani”. A hatóságok arcképelemző eszközökkel azonosíthatják a szabálysértőket.

A rohamtempó miatt volt egy kis kavarodás is: a Fidesz túl gyorsan tiltotta volna be a Pride-ot, a tiltást lehetővé tévő Alaptörvény-módosítás ugyanis még nem ment át. Ezt korrigálták egy bizottsági módosítóval, amivel bevárják azt. „A javaslat hatályba lépését az Alaptörvény tizenötödik módosításához szükséges igazítani” - ez van az indoklásban.