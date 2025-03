Egy módosító szerint maximum egy hónappal előre lehet bejelenteni a tüntetéseket, így a Pride-ot is

Hétfő este Hende Csaba összegző módosító javaslatot nyújtott be a gyülekezési törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz – írja a 24.hu.

A módosító szerint „a gyülekezési törvény további módosítása is szükséges annak érdekében, hogy a gyűlés az annak megtartását megelőző legfeljebb egy hónappal megelőzően legyen bejelenthető”.

Magyarra lefordítva ezzel küszöbölnék ki azt a jogi anomáliát, miszerint előbb tiltanak, minthogy elfogadnák az Alaptörvény-módosítást, ami lehetővé tenné a gyülekezési jog korlátozását. A gyülekezési törvény előző változata szerint ugyanis egy közterületen szervezett nyilvános gyűlést a megtartása előtt legfeljebb három hónappal köteles bejelenteni a szervező. Vagyis utóbbi alapján még meg is tarthatnák a Pride-ot, amin már a felvonulók arcát is azonosítanák – olyan törvény alapján, amit terroristákra és nemzetközi bűnözőkre hivatkozva hoztak –, sőt, pénzbüntetéssel is sújtanák nemcsak a szervezőket de a résztvevőket is.

A most benyújtott módosítással azonban a június 28-ra tervezett felvonulást csak májusban lehetne bejelenteni, nem pedig most, márciusban, így az egy hónapos bejelentési kötelezettség előtt már hatályba tud lépni az április 15-én elfogadásra kerülő Alaptörvény-módosítás.

A hétfőn benyújtott törvényjavaslat – amit már kedden átnyomna a Fidesz a parlamenten – a „gyermekvédelemre” hivatkozva módosítana több jogszabályt, például a gyülekezési jogról szólót kiegészítené azzal, hogy tilos az olyan gyűlés, amely a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott tilalmat sért.

A TASZ szerint veszélyes, hazug és jogsértő a Pride-ot betiltó törvényjavaslat. A témával kapcsolatban két szerzőnk is írt publicisztikát, a cikkeket itt és itt lehet elolvasni.