„Repülni fogtok, kutyák! Meg fogtok dögleni!” – robbantással fenyegetőzött Tatabányán egy mocsai férfi

Egy ismeretlen férfi hétfőn felhívott egy tatabányai intézményt, és a hívásfogadóval közölte, hogy: „Repülni fogtok, kutyák! Meg fogtok dögleni!”, majd a vonalat bontotta. A rendőrök az épületet kiürítették, annak a környezetét átvizsgálták, de robbanószert vagy robbantásra alkalmas eszközt nem találtak. Ezzel egy időben közveszéllyel fenyegetés bűntett miatt indult büntetőeljárás a Tatabányai Rendőrkapitányságon.

Alig telt el pár nap, április 17-én délelőtt telefonhívás érkezett a segélyhívóra. A hívó azt közölte, hogy két tatabányai intézmény és egy bevásárlóközpont közül az egyikben bomba fog robbanni. A rendőrök az épületeket most is kiürítették, de semmit sem találtak. A büntetőeljárás most is elindult, és a szálak Budapestre vezettek.

A tatabányai nyomozók még ezen a napon, 19:45-kor Tatán fogtak el két férfit. Egy 44 éves tatai lakost tanúként hallgattak ki, míg a vele egy autóban lévő, 45 éves mocsai férfit gyanúsítottként. Ellene közveszéllyel fenyegetés bűntett elkövetése miatt folyik büntetőeljárás. A kihallgatása után őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását. A 45 éves férfi ellen jelenleg is több büntetőeljárás van folyamatban. (police.hu)