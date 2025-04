Trükkös kölcsönszerződéssel passzolták volna át Matolcsy Ádám baráti körének a jegybanki alapítványok vagyonkezelő cégét

Mozgalmas nap volt február 28-a, péntek a jegybanki PADME alapítvány köré nőtt cégháló egyes szereplői számára. Aznap, Matolcsy György utolsó előtti MNB-elnöki munkanapján kölcsönadtak egy 100 milliós alaptőkéjű céget, a kölcsönzést úgy értve, hogy valójában a tulajdonjogát adták át, ami egészen adásvételszerűvé tette a dolgot. Az ügy részleteit azáltal tudjuk feltárni, hogy közérdekű adatigénylés nyomán megkaptuk az úgynevezett kölcsönszerződést.

A megállapodással az előző alapítványi kuratórium és céges menedzsment utolsó napjaiban megpróbálták átjátszani a jegybanki PADME alapítvány vagyonkezelőjének cégét, az Optima Befektetési Zrt.-t a Közép-Európai III Magántőkealapnak. Ezt a tőkealapot korábban a Matolcsy Ádám baráti és üzleti köréhez tartozó Száraz István érdekeltségeként azonosították, részben azért, mert a tőkealap alapkezelője a Száraz tulajdonában álló Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. Ugyanakkor az is tény, hogy a Közép-Európai III bejelentett elérhetősége azon a budai, Pusztaszeri úti címen van, amely Matolcsy családi cégbirodalmának központja.

Az a hír, hogy mielőtt Matolcsy György ez év március elején távozott volna a Magyar Nemzeti Bank éléről, új kézbe került a jegybanki PADME alapítvány vagyonkezelő cége, március 7-én jelent meg. Az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt.-ről van szó, amely az egyik főszereplője volt a nem sokkal később, március 19-én megjelent, az MNB-ről, illetve a PADME alapítványról készült számvevőszéki jelentéseknek. A cég addig a vele azonos székhelyen lévő Optima Befektetési-, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt.-n keresztül PADME-é volt.

A most a lapunk birtokában került dokumentumból kiderül, hogy a már említett mozgalmas napon, február 28-án kötött Értékpapír-kölcsön-szerződést az Optima Befektetési-, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. képviseletében Stofa György vezérigazgató és Közép-Európai III alapkezelőjeként a Quartz Zrt. vezérigazgatója, Valkó Mihály. A nyolcoldalas szerződést mindketten digitálisan írták alá, az időbélyegzőből az is látszik, hogy Stofa a hajnali, míg Valkó a kora délutáni órákban.

A szerződés egyik legfontosabb passzusa az, amelyben azt rögzítik, hogy miután a kölcsönadó Optima-anyavállalat áttranszferálja a részvényeket a Quartz értékpapír-számlájára, „a Részvények tulajdonjoga értékpapír-kölcsön jogcímén átszáll a Kölcsönvevőre”. Tehát ezzel a pro forma kölcsönszerződéssel Stofa az addigi tulajdonos nevében a részvényeket nemcsak a Közép-Európai III birtokába, hanem egyenesen annak tulajdonába adta.

A kölcsönszerződést a II./3. pont szerint 60 hónapos, azaz ötéves meghatározott időtartamra kötötték az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. 100 darab, egyenként 1 millió forint névértékű részvényére. Vagyis, mivel a cég alaptőkéje 100 millió forint volt a szerződéskötéskor, a társaság teljes részvényállományára. Tehát a Közép-Európai III Magántőkealaphoz 5 évre átvándorolt volna a jegybanki alapítvány vagyonkezelőjének tulajdonjoga.

De miért akarta egyáltalán kölcsönadni az Optima a leányvállalatát Száraz Istvánéknak – mármint mi volt a szerződésben szereplő magyarázat? A szerződés szerint „elsősorban menedzsment feladatok teljesüléséhez kötött célok megvalósítása reményében” állapodtak meg egymással. A szerződésben az Optima nagyvonalúan rendelkezett a Quartz/Közép-Európai III által fizetendő kölcsönzési díjról, ugyanis a kölcsönadott részvényekért nem fix összeget kért. „A Kölcsönzési Díj mértéke az adott tárgyév vonatkozásában az OBA által a Részvényekre - eredménytartalék igénybevétele nélkül megállapított - ténylegesen kifizetett osztalék 0,80-szorosa”, amit „évente az adott tárgyév éves beszámolójának elfogadását követő 60 napon belül” kellett megfizetni.

Az is tény ugyanakkor, hogy a szerződésben három „elsődlegesen megoldandó célfeladatot” tűztek ki a kölcsönvevő Quartz/Közép-Európai III számára. Ebből a háromból már önmagában az utolsó kemény dió volt: az, hogy megszülessen 2025. június 30-ig egy kötvényvisszaváltási megállapodás a Neumann János Egyetemért Alapítvány és az Optima Befektetési Alapkezelő között az „Optima2031 és 2031B kötvények tárgyában”.

A Neumann alapítvány 2020-ban hozta létre az állam a kecskeméti egyetem közérdekű vagyonkezelő alapítványaként, kapott közpénzből 44,4 milliárdot infrastruktúra-fejlesztésre, 100 milliárdot az egyetem fejlesztésére (továbbá a működéséhez évente 400 millió forintot). Az induló vagyonból 127,5 milliárd forintot három részletben a PADME Alapítvány Optima Befektetési Zrt.-jének vállalati kötvényébe fektetett be. Ezeket a kötvényeket az Optima aztán ez év elején nem tudta visszaváltani, helyette egy több lépésből álló, összetett konstrukciót kínált, de abban is csak két, összesen mintegy 20 milliárd forintnyi készpénzes tétel szerepelt.

A kölcsönszerződés az aláírás napján hatályba is lépett, és az Optenben fellelhető cégnyilvántartási adatok szerint február 28-i dátummal be is jegyezték tulajdonosként a kölcsönvevőt, azaz a Quartz mögött álló Közép-Európai III Magántőkealapot. Ugyanezen a napon beadták a cégbíróságra Stofa György aláírásával azt a nyilatkozatot, amellyel a kölcsönadó Optima Befektetési-, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. hozzájárult ahhoz, hogy tulajdonosként a tőkealapot jegyezzék be a cégnyilvántartásba.

Szintén február 28-i dátummal módosították az Optima alapszabályát is, abban is a tőkealapot megnevezve egyedüli részvényesként, a tulajdonosi képviselőként pedig a Quartzot feltüntetve. Az alapszabály egyéb pontokon nem változott, így a kölcsönadott cég vezetői Dudás Lóránt igazgatósági elnök, valamint Köröskényi Mónika és Huszár Zsófia igazgatósági tagok maradtak. A cégbíróságnál az összes február 28-i okmány ügyében a Pacsay & Sándor ügyvédi irodát képviselő dr. Sándor Tamás Zoltán ügyvéd járt el, illetve volt az ellenjegyző a dokumentumokon (neki Huszár Mónika és Köröskényi Mónika aláírásával aznap, február 28-án adott meghatalmazást az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt., hogy a változásbejegyzési ügyben eljárjon).

Most már azt mondhatjuk erre a februári péntekre: sok hűhó semmiért.

Úgy tudjuk ugyanis – és a cégnyilvántartás is alátámasztja ezt –, hogy az értékpapír-szerződést néhány nappal az aláírását követően, miután a PADME kuratóriuma lecserélődött, már fel is bontották. Tudomásunk szerint a kölcsönszerződés felbontását az Optima kezdeményezte többek között a kuratóriumi tagok lemondására hivatkozva.

Ami tény: az Opten adatai szerint mindössze két hét után, 2025. március 14-től már ismét az Optima-anyavállalat volt a társaság egyetlen tulajdonosa. Ezzel egyidejűleg aznap megszűnt a korábbi igazgatósági tagok aláírási joga a cégnél, amely egyetlen képviselője akkortól a már új jegybankelnök, Varga Mihály által kinevezett Hegedüs István vezérigazgató. Hegedüs akkor már bő egy hete, március 6-án átvette az Optima-anyavállalat vezetését is Stofa Györgytől, aki azonban a tranzakciót megmagyarázni hivatott, lapunktól helyreigazítást kérő levelét még március 8-án is vezérigazgatóként írta alá.