Kilőtt Trump kriptovalutájának árfolyama, miután az elnök vacsorázni hívta a legnagyobb befektetőket

Kilőtt a $Trump nevű mémcoin árfolyama, miután az amerikai elnök bejelentette, hogy két exkluzív eseményt rendez a kriptovaluta legnagyobb befektetői számára. A $Trump hivatalos weboldala szerint a 220 legnagyobb tulajdonos meghívást kap egy zártkörű gálavacsorára az elnökkel május 22-én, amelyet a világ „legEXKLUZÍVABB MEGHÍVÁSÁNAK” neveznek az oldalon.

photo_camera A $Trump weboldala jelenleg.

A Coinbase kriptotőzsde adatai szerint a kripto árfolyama több mint 70 százalékot ugrott a bejelentés után, bár még mindig jóval elmarad a januári indulás utáni, több mint 74 dolláros történelmi csúcstól. Ez a digitális valuta egyike azon több kriptós projektnek, amelyeket Trumphoz köthető vállalkozások indítottak, maga Trump pedig többször is „kriptoelnöknek” nevezte magát. A forgalomban lévő Trump tokenek összértéke jelenleg mintegy 2,5 milliárd dollár. Ezeket néhány nappal Trump január 20-i beiktatása előtt bocsátották ki.

A gálavacsorát a Trump National Golf Clubban, Washingtonban rendezik, és a coin weboldala szerint a 25 legnagyobb tulajdonos egy „ultra-exkluzív privát VIP fogadáson” is részt vehet az elnökkel. Emellett aláírt egy rendeletet egy Stratégiai Bitcoin Tartalék, valamint egy Digitális Eszköz Készlet létrehozásáról is, amely más digitális valutákat is tartalmaz majd. A lépést több kriptoipari szereplő is bírálta. A mémcoinokat nem csak arra használják, hogy a rajongók támogatásukat fejezzék ki egy híresség vagy internetes jelenség felé, hanem sokszor spekulációra is.

(BBC)