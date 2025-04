Hadházy nem megy az Erzsébet hídhoz, a Kossuth téren lesz a következő tüntetése

Nem az Erzsébet hídra (vagy a közeli Ferenciek terére), hanem a Kossuth térre hirdette meg következő, május 1-i tüntetését Hadházy Ákos. Azt írja, „a hatalom zagyva ürügyekkel megtiltotta, hogy az Erzsébet hídon tüntessünk, de a Kossuth téren EGYELŐRE megtehetjük”.

Szerdán ennek kapcsán megszavaztatta a híveit, hol tüntessenek tovább. Akkor fel is sorolta az érveket egy potenciálisan tiltott gyűlés mellett és ellene is. Most ennek kapcsán azt írja: „Az internetes szavazáson Önök úgy döntöttek (75:25 arányban), hogy a gyűlést ne a betiltott helyen hirdessem meg. Azt azért érdemes tudni, hogy a nagygyűlés után – ha van rá spontán akarat – törvényesen tovább is vonulhatunk.”

photo_camera Hadházy Ákos a legutóbbi tüntetésen a Ferenciek terén kedden. Fotó: Bankó Gábor/444

Hadházy hídfoglalós sorozata március 18. óta tart. A parlament akkor fogadta el a Pride betiltását célzó gyülekezési törvény módosítását. A Momentum képviselői már az ülésteremben füstgyertyáztak, a magyar törvényhozás szokásaihoz képest szokatlan jeleneteket teremtve. A Parlament előtt is tüntettek, őket Hadházy kérte meg, hogy kísérjék el a Margit hídra. Egy kisebb tömeg el is indult a pesti hídfőhöz, és lezárták a forgalmat. Attól fogva minden kedden volt tüntetés. Ezeket többször élőben közvetítettük. Bár a résztvevők száma csökkent, az április 15-ei tüntetés már kétnapos lett. Az Erzsébet hídtól a Várig vonultak, ott beszédeket tartottak, Hadházy és támogatói ott is éjszakáztak, aztán másnap levonultak a hídra. Most kedden pedig a Ferenciek terén találkoztak, ezúttal már engedély nélkül. Diószegi-Horváth Nóra hosszú elemző cikkben írta meg ezeknek a tüntetéseknek a kontextusát.