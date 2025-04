Megszavaztatja a híveit Hadházy, hol tüntessenek tovább

A Facebookján hirdetett szavazást a független parlamenti képviselő arról, hogy hol folytassák május 1-jén a hetek óta tiltakozássorozatot. Hadházy Ákos szerint elméletben három lehetőség van, két helyszín, illetve az, hogy hagyják abba, de ez utóbbi „valójában nem opció, ezt nem is teszem fel kérdésként”, és azt írta, hogy akik abbahagynák, ne is szavazzanak.

Akik továbbra is tüntetnének, két helyszín közül választhatnak: vagy a Kossuth tér, vagy, a tiltó határozat ellenére is, az Erzsébet híd. Mindkét helyszín mellett és ellen is sorol érveket.

Így például a Kossuth tér mellett azt, hogy mivel nincs kockázat, valószínűleg többen vennének részt, „ami a legfőbb ereje egy tiltakozásnak”, ellene viszont azt, hogy ez egyfajta meghátrálás lenne. Az Erzsébet híd melletti érve, hogy az egy szimbolikus helyszín, onnan üzenhetik meg: „nem hagyjuk abba a tiltakozást, amíg a kormány nem vonja vissza a törvényt”. Ez utóbbinál ellenérv, hogy a lehetséges pénzbüntetések miatt kevesebb lehet a résztvevő, hogy valószínűleg nem lesz színpad és hangosítás.

Azt is hozzáteszi, hogy ebben az esetben a szervezőt akár egyéves börtönnel is büntethetik. „Ennek kockázatát én szívesen be is vállalom, ha megéri: azaz ha elég sokan jönnek el” – írja, hozzátéve: meghatározott magának egy számot, „amely felett már érdemes vállalni ezt a kis kellemetlenséget”. Aki egyik vagy másik, vagy bármely helyszínen tüntetne, csütörtök délelőtt 10 óráig szavazhat.