Némán áll az út szélén Hadházy Ákos

(Cikkünk frissül)

Kedden délután kezdetben többen voltak a Ferenciek terén a sajtó munkatársai, és sokkal többen a rendőrök, mint a tüntetők, amikor 5 perccel 5 óra előtt megérkezett Hadházy Ákos. A független képviselő senkinek sem köszönt, csendben megállt az út szélén.

Előtte azt mondta a 444-nek: most annyit lehet elérni, hogy megüzeni, nem hagyják abba. Emellett minél több ember figyelmét fel szeretné hívni a május 1-jére tervezett tüntetésére, annak érdekében, hogy legyenek minél többen.

photo_camera Hadházy Ákos egy állat társaságában a Ferenciek terén, 2025. április 22-én

Fotó: Bankó Gábor/444

„Holnap kiteszünk egy kérdőívet az oldalamra, és megbeszéljük a követőimmel, hogy hogyan tovább” – mondta. Hozzátette, a válaszlehetőségek között nem lesz olyan, ami a mégoly szerény létszámú tüntetéssorozat beszüntetéséről szólna. „Mindenképpen folytatjuk” – jelentette ki.

A néma tüntetés kezdetben nem okozott problémát a környéken. A Kossuth Lajos úton 5 óra után zavartalan volt a közlekedés, Hadházy is zöld jelzésnél sétált át az egyik oldalról a másikra. A Károlyi Mihály utca folytatása viszont nem volt járható, itt Kerpel-Fronius Gábor is fennakadt, aki a Petőfi Sándor utca felől erre biciklizett volna valahova.

photo_camera Biciklis a pácban Fotó: Kaufmann Balázs/444

Fél órával az esemény kezdete után az egyik zöld lámpa után nem mentek vissza az emberek a járdára. Megérkezett a Momentum-elnökség néhány tagja is, és 100-150 emberrel akadályozták egy ideig a forgalmat. Ám a rendőrök a következő szabad jelzésig mindenkit letessékeltek az úttestről.

A leghangosabb esemény fél 6 körül az volt, amikor TEK-es konvoj érkezett az Astoria szálló felől. Hadházy pár pillanatra beállt a szirénázva érkező fekete Mercedes elé, de hamarosan átengedte az autót tüntetők pfújolása közepette.

photo_camera Tüntetők a Ferenciek terénél 2025. április 22-én Fotó: Bankó Gábor/444

Olyan már volt, hogy a rendőrség a közlekedés rendjére hivatkozva nem engedte meg a szervezőknek, hogy az Erzsébet hídnál tüntessenek, így a Ferenciek terén kezdték, de minden alkalommal feljutottak aztán a hídra. Most viszont oda Dézsy Zoltán, Vészabó Noémi exférje, az Elment az Öszöd című film rendezője jelentett be tüntetést, sőt négy napra le is foglalta a járdákat.

Úgy tűnik azonban, hogy ez szimpla hecc volt. Negyed órával a megadott időpont előtt senki sem volt a hídon.

Múlt csütörtökön derült ki, hogy ezúttal a rendőrség nem engedélyezi, hogy az elmúlt hetekhez hasonlóan ötödször is az Erzsébet hídon legyen Hadházy Ákos tüntetése. A politikus ezért a Kúriához fordult, de ott is elutasításba ütközött, jóváhagyták a rendőrség tiltó határozatát.

photo_camera Hadházy Ákos az április 8-ai tüntetés előtt az Erzsébet hídon Fotó: Bankó Gábor/444

Hadházy hídfoglalós sorozata március 18. óta tart. A parlament akkor fogadta el a Pride betiltását célzó gyülekezési törvény módosítását. A Momentum képviselői már az ülésteremben füstgyertyáztak, a magyar törvényhozás szokásaihoz képest szokatlan jeleneteket teremtve. Így nézett ki mindez:

A Parlament előtt is tüntettek, őket Hadházy kérte meg, hogy kísérjék el a Margit hídra. Egy kisebb tömeg el is indult a pesti hídfőhöz, és lezárták a forgalmat. Attól fogva minden kedden volt tüntetés. Ezeket többször élőben közvetítettük. Bár a résztvevők száma csökkent, a legutóbbi, április 15-ei tüntetés már kétnapos lett. Az Erzsébet hídtól a Várig vonultak, ott beszédeket tartottak, Hadházy és támogatói ott is éjszakáztak, aztán másnap levonultak a hídra. Diószegi-Horváth Nóra hosszú elemző cikkben írta meg ezeknek a tüntetéseknek a kontextusát.