A Kúria sem engedi a hídfoglalást, de Hadházy ki fog sétálni az Erzsébetre

„Tegnap este Orbán rendőrsége a harmadik kérelmünket is elutasította a most keddre tervezett tüntetésre. A »Kúria« pedig közben saját magát szembeköpve jóváhagyta a rendőrség első tiltó határozatát” – írta ki Facebookra Hadházy Ákos független képviselő. Szerinte „politikai indokkal tiltották be ugyanazt a tüntetést, amit egy hete még engedélyeztek”.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A képviselő azt mondja, ettől ő még kedden ötkor ki fog állni a Ferenciek terére, ahonnan kisétál a hídra. Emellett május 1-jére újabb nagygyűlést jelentett be. „Az ugye munkaszüneti nap, kíváncsi leszek, hogy ott hogyan hivatkoznak majd Pintérék a forgalom zavarára. Bár miután a harmadik elutasításban is le merik írni pl., hogy az a baj, hogy kevesen voltunk (!) , így minden előfordulhat” – írta.

Hadházy azt is hozzáteszi, hogy a harmadik elutasított kérelem szerint a keddre tervezett gyűlés a Ferenciek terén kezdődött volna, ahonnan a Tabánba készültek menni a tüntetők. Elmondása szerint a rendőrség ennek a fordítottját engedélyezte volna, és azt is csak este.

„Ha valaki esetleg nem érti, eddig miért a hídon tüntettünk, az ebből is megértheti: minden tüntetés annyit ér, amennyi látszik belőle. A propaganda számtalanszor bebizonyította, hogy képes a legnagyobb ellenzéki megmozdulásokat is törpe baráti összejövetelként bemutatni” – jegyezte meg, hozzátéve, a hídlezárások miatti „dugók nem öncélúak, pláne nem az autósok »szívatása« a cél: egy diktatúra határán táncoló országban ez az egyetlen módja annak, hogy a tiltakozásunk látható legyen”.

Orbán Viktor az első tüntetés után arról beszélt, hogy a nem tüntető többségnek joga van ahhoz, hogy normális módon élhesse az életét, hidakat lezárni nem normális dolog. Azt is belengette, hogy ha folytatódnak a hasonló demonstrációk, a gyülekezési jogot is tovább korlátozhatják.

Arról Diószegi-Horváth Nóra írt a 444-en, hogy a hídfoglalás lényege éppen az, hogy nem normális dolog, hiszen a nem normális helyzetekre csak nem normális válaszokat lehet adni.