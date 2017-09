Felszólították a Manchester Unitedet, hogy drukkereik ne énekeljenek Romelu Lukaku méreteiről

Akcióba lendült a Kick It Out nevű, a stadionokban tapasztalható rasszista és szexista megnyilvánulások ellen küzdő brit szervezet, miután kiderült, hogy a Manchester United drukkerei olyan dalt írtak a klub csatáráról, Romelu Lukakuról, amely elismerően szól a kongói származású belga játékos méreteiről.



A szintén manchesteri Stone Roses együttes Made of Stone című számának dallamára írt szöveg szerint:

Romelu-u-u Lukaku-u-u

He’s our Belgium scoring genius

With a 24-inch penis

Scoring all our goals

Bellend by his toes