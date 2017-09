A magyar kormány azért nem támogatja a horvátok OECD-tagságát, mert figyelmen kívül hagynak egy bírósági döntést

A magyar külügyminiszter New Yorkban részt vesz az ENSZ-közgyűlés 72. ülésszakán, és ebből az alkalomból a román és a horvát külügy vezetőivel is tárgyalt. Minderről az MTI-nek azt mondta, hogy Románia esetében azért is csalódást keltő a marosvásárhelyi iskolával kapcsolatban kialakult helyzet, mert a két ország között az elmúlt időszakban reményre okot adó, pozitív folyamatok indultak meg.

Hozzátette, hogy szerinte a marosvásárhelyi iskola további működése kizárólag a román hatóságok és a román kormány jóindulatán, politikai akaratán múlik. Ezért a magyar kormány nemzetközi nyomásgyakorlás keretében világossá tette, hogy nem támogatja Románia OECD-tagságát.

A magyar kormány Horvátország OECD-tagságát sem támogatja. Erről Szijjártó azt mondta, hogy „egyértelmű és elvi álláspontja van Magyarországnak”, a horvát kormány a Mollal szemben egy nemzetközi választottbírósági eljárást indított, ezt elveszítette, azonban az ítélet végrehajtása helyett annak figyelmen kívül hagyása mellett döntött.

Az OECD olyan nemzetközi gazdasági szervezet, amelynek működése a nemzetközi választottbírósági döntések tiszteletben tartására alapul, és mindaddig, amíg Horvátország semmibe veszi az ilyen döntéseket, addig a magyar kormány nem tudja támogatni az ország felvételét az OECD-be - magyarázta. (MTI)