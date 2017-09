Bármennyire is tagadja, Habony Árpád még mindig közszereplő

A májusi első fokú ítélet után a bíróság most jogerősen is megállapította, hogy Habony Árpád, Orbán informális tanácsadója közszereplő. A Jobbik közleményben számolt be erről:

„A mai napon a Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletében kimondta, hogy Habony Árpád közszereplőnek minősül. A miniszterelnök tanácsadója korábban azt sérelmezte, hogy a Jobbik – a Fidesz-KDNP által már betiltott – plakátjain szerepelt Orbán Viktorral, Rogán Antallal és Mészáros Lőrinccel egy társaságban. Habony a Jobbik ellen indított perét első fokon is elveszítette.”



Habonyról már 2014 elején is kimondta bíróság, hogy közszereplő, ennek ellenére ő – a jelek szerint – továbbra is ragaszkodott hozzá, hogy nem az.