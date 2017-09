Meghosszabbították M. Richárd házi őrizetét

A bíróság – nem jogerős végzésében – 3 hónappal meghosszabbította M. Richárdnak, a Dózsa György úti halálos baleset gyanúsítottjának házi őrizetét, és elrendelte, hogy a mozgását nyomkövetővel ellenőrizzék – közölte a Fővárosi Törvényszék az MTI-vel.

A közlemény szerint a nyomozó hatóság a Dózsa György úti baleset miatt M. Richárd ellen indult büntetőeljáráshoz egyesítette az ellene közúti veszélyeztetés bűntettének, valamint garázdaság és könnyű testi sértés vétségének gyanúja miatt folyamatban lévő büntetőügyet.

A nyomozás még folyamatban van, és a hatóság szükségesnek tartja szakértői vélemények és okiratok beszerzését, illetve további kihallgatásokat.

M. Richárd közúti veszélyeztetés miatt indult büntetőeljárás alatt, járművezetéstől való büntetőpontos eltiltás alatt, visszavont jogosítványa ellenére ült autóba, amikor több halálos áldozattal járó balesetet okozott.

M. Richárd (k) távozik a Budai Központi Kerületi Bíróság Fő utcai épületéből. Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

Kiderült az is, hogy M. Richárd a Dózsa György úti baleset után is vezetett, így feltehető, hogy a gyanúsított a mozgását szigorúan korlátozó kényszerintézkedés nélkül a jövőben is elkövetne szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt, ezért a házi őrizetnél enyhébb korlátozás nem elég.

Közölték azt is, a bíróság az ügyek egyesítése után ismerte meg a gyanúsított ellen korábban indult büntetőügy részleteit. A két eljárás adatai alapján a közlekedési szabályokat éveken át megsértő gyanúsítotti magatartás rajzolódik ki, ezért a bíróság egyetértett az ügyésszel abban, hogy a bűnismétlés veszélye – megnyugtatóan – csak technikai nyomkövető eszközzel küszöbölhető ki.

Ha a gyanúsított megszegi a házi őrizet szabályait vagy eljárási cselekményen idézés ellenére, ok nélkül nem jelenik meg, akkor őrizetbe vehető, vagy elrendelhető az előzetes letartóztatása. (MTI)