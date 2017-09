Nem a mexikói határra, hanem Dak Prescott elé kéne falat építeni

Jó reggelt kívánok, hát elindult az NFL 2017-es szezonja is, de annyira, hogy a valaha volt legeslegkedvencebb játékosom egy és négyötöd meccs óta már sérült is. Reuben Foster, aki kedvenc egyetemi csapatomból kedvenc profi csapatomba igazolt, játszott 11 snapet, ami alatt volt három szerelése, ebből egy a a vonal mögött, és majdnem szerzett egy labdát is, mielőtt meghúzta volna a lábát. Nem játszott egy teljes negyedet se, de ez alatt is összehozott egy meccsre elég statisztikát. Már most várom az októberi visszatérését, addig meg egy másik tavalyi alabamai kedvenc, Jonathan Allen veteránokat megszégyenítő képességeit bámulva töltekezek.

Idén rendszerrel kísérletezünk, a sok apró összefoglaló helyett barátaink a First Down blogtól részletesen elemeznek egy kiemelt meccset, a többi eredményről csak távirati stílusban számolunk be. Dezsőék választása most a Dallas denveri vendégjátékára esett, és milyen jó, hogy így történt, mert nagyjából ez is lett a forduló meccse. Át is adnám a szót

Elverték a Dallast, mint jég a határt.

Denver Broncos 42, Dallas Cowboys 17

Meksz Dezső (Támadófal, irányítók, elkapók): Az egyórás játékmegszakítás helyett legalább egy hónapos kellett volna, hogy Dak Prescottéknak esélye legyen a Denver ellen.

Von Miller bezsákolja Dak Prescottot. Fotó: Dustin Bradford/AFP

Bár a vendégek futója Ezekiel Elliott minden rekordot képes überelni, ez az este nem róla és a ligaelitnek kikiáltott támadófalról szólt, mivel a hazai védőfal „lenullázta” a futásokat, 1 jard per futás alá tolva Zekét.

Apropó támadófal: Ronald Leary Denverbe költözött és nem csak a futásblokkolás romlott, hanem az irányító, Prescott védelme is: nem volt képes elfogadható teljesítményre, többször földbe döngölték és (szerencséjére csak) két labdaeladása is volt. Von Millerék kedvük szerint futkároztak körülötte, mire mozdult volna a fal, addigra már csak a denveriek hátát látták.

Prescott célpontjai közül elsősorban a vén róka Jason Witten tűnt ki, Dez Bryant elsősorban a labdaeladások megakadályozásában jeleskedet a hatpontosa mellett.

Az eddig leírtak nem meglepőek egy denveri védelem ellen, azonban Trevor Siemian és támadósora is olyannal rukkolt elő, amire legkevésbé számítottak a Denver szurkolók. (Egy szerencsétlenség érte őket mindössze: Garett Bolles, az első körben húzott támadófal játékosuk súlyos sérülést szenvedett el.)

A dallasi védők csak kétszer tudták leteríteni az irányítót, bezzeg ő kedvére adta a tédé passzokat, szám szerint négyet is! A vendégvédők hatékonysága messze elmaradt a tőlük megszokottól, a szerelésekről lecsúsztak, képtelenek voltak a futások megállítására.

Siemian pontos játékával, négy hatpontosával és egy labdaeladásával sokáig a padra kényszerítette a kezdőirányító pozícióért ácsingózó Paxton Lynch-et. Célpontjai, Demaryius Thomas, Emmanuel Sanders és Bennie Fowler mind kiválóan szakadtak el a szedett-vedd dallasi hátsó egység védőitől.

Farkas Ádám (Hátsó védelmi egységek): Azt előzetesen is tudni lehetett, hogy a denveri hátsó védelmi egység jobb erőkből áll, mint a Dallas másodvédő vonala, és ezt a be is bizonyították a mérkőzése folyamán. Harris és Talib egyaránt szerzett egy labdát Prescott-tól, utóbbi ráadásul vissza is hordta azt 6 pontért. A Dallas irányítója nagyon szenvedett és örülhetett, hogy megúszta csak két eladott labdával. A legnagyobb különbség azonban az volt a két egység között, hogy a Cowboys védői rengeteg rontott szerelést mutattak be. A Broncos elkapói nagyon fontos yardokat szereztek az elhibázott szerelések után, így nem meglepő, hogy Trevor Siemian 231 passzolt yarddal és 4 tédével zárta a meccset. A dallasiaknak ráadásul szerencséjük sem volt, hiszen az amúgy is foghíjas egységből ketten is kiestek a mérkőzés folyamán: Chidobe Awuzie és Nolan Caroll is megsérült, utóbbit ráadásul a saját csapattársa ütötte ki kétszer is. Az egyetlen pozitívum, hogy az újonc Jourdan Lewis megszerezte élete első NFL interceptionjét.

Temesvári Zsolt (Front Seven): Ahhoz, hogy megállapítsuk, melyik csapat védelmi egysége szerepelt jobban, elég az eredményjelzőre pillantani. Persze előzetesen nem tűnt ilyen simának a dolog. Azt tudtuk, hogy a Denvernek kiváló a front7-je, de, hogy a Dallas ligaelit futójátékát így meg tudják fogni, azt nem is lehetett sejteni.

Tegyük hozzá, hogy a mérkőzés elejétől nem erőltette különösebben Jason Garrett, hogy a földön jusson előre a csapat. A túloldalon viszont a C.J.Anderson – Jamaal Charles páros remekül tudta hozni a rá bízott feladatokat, és elsősorban rövid yardos szituációkban tudtak előre haladni 3-4 yardot. Mindezt 90%-ban középső futásokkal, amit a Cowboys védő falának közepe nem tudott levédekezni.

Maliek Collins és Stephen Paea sem tudott a futók közelébe férkőzni elég gyorsan, míg a középső linebacker Sean Lee gyakran már csak befejezni tudta a játékot a védő fal mögött, és nem megelőzni. Passz siettetésben egyértelműen jobbnak tűnt a Broncos, elsősorban Von Millernek köszönhetően, akit nem tudott tartani a gyenge napot kifogó RT La’el Collins. A hazaiak gyakran csak 4 emberrel mentek a dallasi támadókra, mégis sikerült akkora nyomást kifejteni, hogy Dak Prescottnak kapkodva kelljen döntenie. Ennek eredményeképpen sok volt a pontatlanság, és az eladott labdák is ezekből adódtak, persze kis balszerencse kíséretében. Na meg persze a remek Broncos zónának köszönhetően, a linebackerek és a safety-k minden labdán azonnal rajt voltak.

A vendégeknél Demarcus Lawrence érdemel külön elismerést, aki Millerhez hasonlóan 2 sacket ért el, és tulajdonképpen egyedüliként ő jelentett veszélyt Trevor Siemianra.

Pongrácz Zoltán (futók): Ebből a szemszögből borzasztó egysíkúra sikeredett a mérkőzés. A Cowboys oldalán nem sikerült összerakni semmilyen formában a futást, Ezekiel Elliotot gyakorlatilag lenullázták, mérhető futóteljesítményt Prescott tudott hozni. Ezzel szemben a Broncos gyalogjai remekeltek, még ha nem is első szándékból futtatják a támadókat, rendre szállította C. J. Anderson a továbblépéshez szükségeseket). Andersonon túl, aki az elkapásokkal bőven 150 yard felett tarolt, az egykori Chiefs-legenda, Jamaal Charles is tevékenyen vette ki a rá jutó részt. Egyszóval remekbe szabott lett a hazaiak egysége, 164 yard, 11 first down megtámogatva a nem éppen gyengélkedő passzjátékot. Egy kis csorba esett azért, Trevor Siemian irányító botladozásai és labdavesztése kicsit felhozta a dallasiakat.

Tamás Mihály (összegzés): Sima Cowboys győzelmet vártam. Kitűnő támadófal, a fő posztokon elképesztő tehetségek, az elvárásokat túlteljesítő fiatal irányító. A legfontosabb játékosaik szerződés alatt állnak, ezt a csapatot nemcsak egyben lehet tartani még 3 évig, de meg is lehet spékelni itt-ott, és hajrá az aranyért. A meccs előtt már össze is állt a fejemben a mondandóm lényege, hogy a Broncos egy időre befejezte a versenyfutást a bajnoki címért, mire felépítenek egy irányítót, addigra a húzóemberek már épp kifelé fognak tartani a ligából. Hát nem minden fordítva történt?

Úgy néz ki John Elway ismét megcsinálta. Bár John Fox kinevezését biztos élete hibájának tartja, de most tapasztalt edző helyett egy abszolút újoncot rántott elő a kalapból, és némi hezitálás után simán a padra ültették az első körös irányítójukat, mert Trevor Siemian simán megnyerte a versenyfutást a kezdőért. A 2015-ös szezonban ez a védelem a nagyon rosszul játszó Peyton Manninget győzelemig vitte, ezzel kárpótolta az univerzum az elvesztegetett éveiért. Bár abból a védelemből visszavonult Demarcus Ware, eligazolt Danny Trevathan, és Malik Jackson, őket talán sikerült pótolni, bár Ware teljesítményét egy az egyben szinte lehetetlen. A legnagyobb űr az irányító posztján tátongott, mint oly sok csapatnál. Ha Siemian képes erre a teljesítményre, akkor ez a Broncos jelenleg a bajnoki cím legnagyobb esélyese.

NFL 2. játékhét, eredmények: