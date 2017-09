Több mint 400 párt lehet az országban a jövő évi választásokra

Azt írja az Index, hogy az Országos Bírósági Hivatal adatai szerint most 219 bejegyzett párt van, de a következő két hónapban még újabb 171-et jegyezhetnek be.

Szavazók az időközi polgármester-választáson a salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtárban 2016. február 28-án. Fotó: Komka Péter / MTI

A legutóbbi választáson – amin több kamupárt is indult –, még csak 147 párt volt. Közülük 18 párt állított országos listát, érdekes módon néhány neve hasonlított a nagy, közismert ellenzéki pártokéira. (Ha valaki nem emlékezne, volt Együtt 2014 párt, Összefogás Párt, Új Dimenzió Párt, Új Magyarország Párt, a Zöldek Pártja, és Sportos és Egészséges Magyarországért is.)

Ezek között volt olyan, aminél érdemi kampányt nem lehetett látni, és annyi szavazatot sem szerzett, ahány ajánlást papíron gyűjtött, de a több 100 milliós állami támogatást be tudták vele zsebelni. Most is várható, hogy lesznek ilyenek, hiszen a 2014-es választási rendszeren nem változtattak. (Index)