Duterte szerint ha fiának tényleg droghoz van köze, akkor meg kell halnia

A Fülöp-szigeteki elnök, Rodrigo Duterte azután beszélt erről, hogy fia, a 42 éves Paolo Duterte az előző hónapban meg kellett jelenjen egy szenátusi bizottság előtt.

Az elnök fiának a neve ugyanis felmerült egy komoly drogcsempészügyben, egész pontosan egy kínai bűnbanda által az országba csempészett nagy rakomány metamfetamin ügyében. Paolo Duterte a meghallgatáson amúgy tagadta, hogy köze lenne a droghoz.

A népszerűségét többek között a kábítószer-kereskedők ellen viselt véres háborújának is köszönhető idősebb Duterte most arról beszélt, hogy meg fogja öletni a fiát, ha igazak a vádak.

Paolo Duterte Fotó: NOEL CELIS/AFP

Duterte elnök konkrétan a felmerült vádakról nem beszélt, de megismételte tavalyi kampányüzenetét, mely szerint egyik gyermekének sincs köze a drogokhoz, de ha lenne, akkor a legkeményebb büntetés várna rájuk. Mint mondta, korábban is az volt a parancsa, hogy ha gyerekei droghoz nyúlnak, öljék meg őket, és akkor az emberek majd nem tudnak mit mondani. Az elnök most kormányzati alkalmazottak előtt beszélt, nekik mondta el azt is, hogy meg is fogja védeni azokat a rendőröket, akik végrehajtják a parancsot.

A 72 éves Duterte a kampány során akár 100 ezer terjesztő és függő levadászását ígérte meg. Beiktatása óta a rendőrség legalább 3800 emberrel végzett, de ellenzéke és kritikusa szerint az akciók során bőven gyilkolnak meg ártatlan embereket is.

Múlt héten a drogbűnözők ellen folytatott háborújával járó öldöklések leállítását kérte az elnöktől keddi közleményében a Fülöp-szigeteki katolikus püspöki konferencia (CBCP).

"Az ország érdekében vessen véget az öldökléseknek!" - írta közleményében Socrates Villegas, a CBCP elnöke. "A gyermekek és szegények érdekében állítsa le a módszeres gyilkosságokat és a rettegés terjedését. A legyilkolt emberek emlékére hadd lássunk hozzá vérző nemzetünk meggyógyításához" - tette hozzá Socrates.

A CBCP azután adta ki e közleményét, hogy az elmúlt időszakban három kiskorú életét vesztette a rendőrség kábítószer-ellenes akciói során. Ezzel kapcsolatban az elnöki szóvivő kijelentette: a Fülöp-szigeteki kormány újragondolja a drogbűnözők ellen folytatott háborúja módszereit.

A Fülöp-szigeteki elnököt számos bírálat érte drogháborúja miatt, egyrészt a halálos áldozatok nagy száma, másrészt az alapvető emberi jogok megsértése miatt. Duterte válaszul leszögezte: nem készül visszafogni drogellenes kampányát. (Guardian, MTI)