Kövér László mélyen a szívébe zárta Kossuth Lajost

A korunk egyik ikonikus arcszőrzetét hordó Kövér László csütörtökön Pápán azt mondta a történelem egyik ikonikus arcszőrzetét hordó Kossuth Lajosról, hogy példája irányt tud mutatni a 21. század magyarjainak is.

A házelnök a Kossuth Lajos születésének 215., pápai díszpolgárrá választásának 130. és az ottani Kossuth utca elnevezésének 125. évfordulójára emlékező ünnepi rendezvényen mondott beszédet.

Kövér László azt mondta, annak idején az Osztrák-Magyar Monarchia szétesésének legfőbb oka a császári udvar, a birodalmi bürokrácia és a pénzügyi vezető réteg érzéketlensége és értetlensége volt, amellyel a feltörekvő nemzeti közösségek önrendelkezési vágyához és törekvéseihez viszonyult. Ehhez „hasonló érzéketlenséget és értetlenséget tapasztalunk az egyre inkább birodalmi központként viselkedő Brüsszelből” - jelentette ki.

A házelnök beszélt Kossuth 1862-ben kidolgozott tervéről a Dunai Konföderációról is, mely a Duna-tájon élő államok egyenrangú szövetségét javasolta, és sok vonatkozásban a nemzetállamok egyenrangú együttműködésén alapuló Európai Unió történelmi előképének is tekinthető. Hozzátette: „meggyőződésünk, hogy a független és egyenrangú nemzeti államok szükségszerű és szoros európai együttműködésének kossuthi gondolata a 21. században is az egyetlen járható út nemcsak Magyarország, hanem Közép-Európa és az Európai Unió számára is”.

„Az önrendelkező, független és szabad magyar állam megvalósítása és eszméjének érdemi megerősítése az, amiért mi magyarok nemcsak tiszteljük, hanem mélyen a szívünkbe is zártuk Kossuth Lajost” - magyarázta a politikus.



A házelnök köszöntője után Kossuth és kora címmel kiállítás nyílt a városházán, majd koszorút helyeztek el a Kossuth-szobornál és leleplezték az emléktáblát, amelyet a hármas évforduló alkalmából állítottak. (MTI)