A Facebook és az Amazon is harcba szállhat az angol bajnokság közvetítési jogaiért

A Manchester United vezérkarában helyet foglaló Ed Woodward beszélt arról csütörtökön, hogy arra számít, a Facebook és az Amazon is meg fog jelenni a következő fordulóban, amikor a Premier League közvetítési jogait értékesítik majd.

A tárgyalások még idén el fognak indulni, a 2019-2022 közötti időszak közvetítéseinek joga lesz a tét.

A nagy netes vállalkozások az utóbbi időszakban egyre jobban benyomultak a sportpiacra is, a Facebook nemrég bukta el egy 445 millió fontos ajánlattal az indiai krikettliga jogait, az Amazon pedig 37 millió fontért vette meg tíz csütörtöki NFL-meccs közvetítési jogát. Hasonló konstrukcióról beszélnek az angol bajnokság esetében is, azaz hogy nem feltétlen teljes jogokat vinnének a netes óriások, hanem csak bizonyos meccseket vagy időpontokat.

Woodward egy rendezvényen beszélt arról, hogy sokat hallani arról, hogy a techcégek most az európai focira is szemet vetettek, a Bajnokok Ligája és az Európa Liga mellett az angol bajnokságba is jönnének. Mivel hasonló focis szerződéseket még nem kötöttek, azt nem tudta megmondani, hogy pontosan mekkora pénzek mozdulhatnak majd meg, de úgy sejti, hogy nagy számokról lesz szó. (BBC)