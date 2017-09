Lehet, hogy itt a zsarolóvírus, ami pénz helyett meztelen fotókat követel a gép feloldásáért

Egy zsarolóvírus felbukkanása, ami a gép megfertőzése után pénzt vagy bitcoint követel, hogy visszaadja az irányítást a számítógépünk és az adataink fölött, ma már szinte nem is hír.

Egy olyan zsarolóvírus felbukkanása, ami viszont meztelen fotókat követel tőlünk, cserébe a gépünkért, azért még a sokat látott kutatókat is meglepte.

A MalwareHunterTeam csapata csütörtökön fedezte fel az nRansomware nevű vírust, ami a mellékelt fotók alapján a gép blokkolása után üzenetet küld, és 10 meztelen fotót kér a felhasználótól. Azt is írják, hogy a fotók elküldése után még ellenőrizni is fogják, hogy a fényképeken tényleg a felhasználó látható-e.

Egyelőre nem tudni, hogy hány gép fertőződhetett meg a vírustól, ahogy azt sem, hogy mennyire profi munka a kódja, azaz mennyire nehéz kiirtani vagy védekezni ellene.

A Vice Motherboardján megjelent cikk szerint a zsarolóvírus valódinak tűnik, a fertőző fájlt több kártékony fájlokat tartalmazó adatbázis is felsorolja. Ugyanakkor próbáltak a szerkesztőségben megfertőzni vele egy virtuális számítógépet, de ez nem sikerült nekik. Viszont kerültek már elő olyan Twitter-felhasználók, akik szintén fertőzésről számoltak be.

A Motherboard is megjegyzi, hogy lehet szó egy nagyon alaposan kidolgozott átverésről is. A zsarolóvírus a leírás szerint a támadás közben folyamatosan a your-mom-gay.mp3 fájlt is lejátssza.