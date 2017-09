Theresa May: Szükség lesz egy átmeneti időszakra a Brexit után

Biztos, hogy nem lesz zökkenőmentes az Egyesült Királyság és az Európai Unió szakítása, mondta Theresa May pénteken Firenzében. Szerinte a Brexit után szükség lesz egy átmeneti időszakra, mikor a két fél továbbra is hozzáférne a jelenlegi feltételekkel egymás piacaihoz, de az abban az időszakban újonnan Nagy-Britanniába érkező EU-munkavállalók számára létre kell hozni egy regisztrációs rendszert. Arról, hogy mennyi ideig tartana az átmeneti időszak, May azt mondta, hogy "azt annak kell majd meghatároznia, hogy az új feltételrendszer meghonosítása mennyi időt vesz igénybe." Reálisan szerint két éves időtartamról lehet szó.

Fotó: DANIEL LEAL-OLIVAS

A brit miniszterelnök hangsúlyozta: szeretné, és elsődleges feladatának tekinti, hogy