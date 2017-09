Merkel és Schulz is mozgósítást kért

Vasárnap tartják a szövetségi parlamenti választást Németországban. Minden felmérés szerint Angela Merkel kancellár pártja, a kereszténydemokrata CDU fölényesen vezet. A második hely pedig biztosan mostani nagykoalíciós partneréé, a szociáldemokrata párté. A CDU 34, az SPD 21 százalékon áll a legutóbbi felmérés szerint.

Merkel egy almával és pártja freiburgi jelöltjével kampányol. Fotó: PATRICK SEEGER/dpa Picture-Alliance/AFP

A harmadik helyre várják az AfD-t, azt a bevándorlás-ellenes, EU-ellenes és oroszbarát pártot, amelyik 2013-as megalakulása óta először indul szövetségi választáson, és rögtön 10 százalék feletti eredményre számíthat.

A kampány vége felé 10-11 százalék körül mérték őket, de a legutolsó felmérés szerint már 13% felett állnak, miközben az előtte lévő két nagy párt egyaránt vesztett népszerűségéből az utolsó napokban.

Alice Weidel, az AfD listavezetője. Fotó: TOBIAS SCHWARZ/AFP

Várhatóan bejut még a parlamentbe a szociáldemokratáktól balra álló Bal nevű párt, a környezetvédelmi elkötelezettségükről ismert Zöldek, és 4 év szünet után visszajuthatnak a jobboldali liberálisok is.

Merkel: 2015 nem fordulhat újra elő

A kampány utolsó napján Angela Merkel előbb Berlinben tartott gyűlést, majd saját választókerületébe, a német - lengyel határ közelébe utazott. Arra kérte a szimpatizánsait, hogy igyekezzenek elérni annyi embert még, amennyit csak lehet, és a bizonytalanokat győzködjék, hogy érdemes arra szavazni, aki Európa leggazdagabb és legstabilabb országává tudta tenni Németországot.

Választási plakátok. Fotó: FRANK MAY/Picture-Alliance/AFP

Merkel pénteken Münchenben kampányolt, ahol azt mondta, hogy ugyan helyes döntés volt 2015-ben befogadni a menekülteket, de hasonló helyzet "soha többé nem fordulhat elő".

Martin Schulz, a szociáldemokraták kancellár-jelöltje elsősorban azzal buzdítja a szavazóit, hogy már csak azért is menjenek el sokan, hogy az AfD minél rosszabb eredményt érjen el. Schulz azt is állította, hogy egyáltalán nem biztos a veresége, hiszen a választók 37 százaléka úgy nyilatkozott a közvélemény-kutatóknak, hogy még nem tudja, hogy kire szavazzon. Azt kérte Schulz, hogy mindenki kopogjon be a környezetében lévő emberekhez és buzdítson, hogy szavazzanak a szociáldemokratákra.

Ugyanakkor nem kizárt, hogy többen közülük az AfD felé húznak, csak nem akarják elárulni.

Az biztosnak látszik, hogy mindkét nagy párt, a CDU és az SPD is kevesebb szavazatot kap vasárnap, mint négy éve. Az előrejelzések szerint a baloldal az elmúlt 50 év legrosszabb eredményére számíthat. (Reuters)