Ukrajna egy olyan jogot vonna meg a kisebbségektől, ami még a Szovjetunióban is létezett

"Az oktatási rendszer felszámolása a közösség megsemmisítését jelenti, különösen kisebbségben," mondta a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke a Magyar Nemzetnek adott interjújában. Brenzovics László szerint Ukrajnában a kisebbségi jogokban egyértelműen visszafejlődés tapasztalható.



"A múlt évben és az idén olyan törvénytervezetek, törvények születtek, amelyek, nem törődve az ukrán alkotmánnyal, a nemzetközi szerződésekkel, arra irányulnak, hogy felszámolják az eddig meglévő eredményeket és jogokat,"

tette hozzá. Szerinte ha az oktatási törvényt végrehajtják, magyar tannyelvű iskola önálló intézményként nem működhet tovább Ukrajnában, csak osztályok, csoportok maradhatnak. "Olyan jogot vonnak meg, amely még a Szovjetunióban is létezett," mondta. Breznovics beszélt a Magyarországon létrejött, számára "váratlan nemzeti egységről" is. Az oktatási törvény egyaránt tiltakozik a kormány és az ellenzék is.