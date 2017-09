Hónapokon át gyógyszerezte 13 éves lányát egy tápiószelei férfi, hogy megerőszakolhassa

Hétfőn kezdi tárgyalni a Budapest Környéki Törvényszék egy tápiószelei pár ügyét, akik ellen saját kiskorú gyermekük sérelmére folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak a vád. A pár 1995 óta él élettársi kapcsolatban, közben két gyerekük született. A vádirat szerint 13 éves lányukat az apa hónapokon át rendszeresen megerőszakolta 2014-ben.

Mikor élettársa esténként munkába kárt, a férfi cukorral és vízzel elkevert, kiskanálban összetört gyulladáscsökkentőt, egészen pontosan Apranaxot adott, mondván, hogy vitamin. Mikor egy idő után lány már magától nem akarta lenyelni a gyógyszert, az apja erőszakkal tömte a szájába. A gyógyszertől a lány elaludt vagy eszméletét vesztette. A vádiratban ez áll: „a férfi ezután a sértettet a szobájába vitte, lefektette a saját ágyába, ahol levetkőztette, majd a már magatehetetlen és védekezésre képtelen lányával többször is közösült, melynek következtében az akkor 13 és fél éves sértett 2014 decemberében megszülte az apjával, az elsőrendű vádlottal közös gyermekét”.

A kislány nem észlelte, mi történik vele, bár másnaponként szédüléssel, hányingerrel ébredt. A terhességét is csak az osztályfőnöke vette észre, de csak akkor, mikor már nem lehetett művi úton megszakítani.

Az apa még arra is rábeszélte a lányt, hogy tegyen vallomást egy ismeretlen férfi ellen, mondván, hogy ő ejtette teherbe. Később ezt a vallomást a lány megváltoztatta.

Az ügyben az apa első-, az anya pedig másodrendű vádlott. Utóbbi azért, mert az ügyészség szerint „semmit nem tett annak érdekében (...), hogy a kiskorú sértett, és az általa is feltételezett elkövető ne éljenek egy életközösségben, a hatóságok elől elhallgatta a gyanúját élettársával kapcsolatban, illetve közreműködött abban, hogy a sértett is eltitkolja ezt a nyomozó hatóságok elől, és azt a tényt is, hogy a jelenleg külön háztartásban élő sértett, valamint másik közös gyermekük a gyámhatóságon folyamatban lévő eljárás eredményeként ismét közös nevelésébe kerüljön”. (Bors)