Tom Brady: Nem értek egyet azzal, amit Trump mondott

Az amerikai profi fociliga elmúlt éveinek tán legjobb irányítója egy bostoni sportrádió vendége volt hétfő reggel, itt mondta el, hogy határozottan nem ért egyet Donald Trump megjegyzéseivel.

Fotó: Maddie Meyer/AFP

Tom Brady nemcsak a liga egyik legjobb játékosa, de közismerten jó viszonyban van Trumppal. Trump nevezte már barátjának Bradyt, illetve kijelentette már azt is, hogy Brady a LEGJOBB irányító az NFL-ben. Golfozni is szoktak együtt, és azt is lehetett tudni, hogy a kampány során Brady az öltözőszekrényében tartott egy "Make America Great Again" sapkát, amit személyesen Trump küldött neki ajándékba.

De barátság ide vagy oda, Brady elég világosan fogalmazott a műsorban, amikor arról beszélt, hogy

Trump szavai megosztóak voltak és határozottan nem ért egyet velük.

Az amerikai elnök egy pénteki kampányrendezvényen kelt ki azok ellen a játékosok ellen, akik a himnusz alatt letérdelve tiltakoznak a rendőri erőszak és a feketékkel szembeni rasszizmus ellen. Szerinte ezeket a játékosokat a tulajoknak egyszerűen ki kéne rúgniuk.

Trump megjegyzése olaj volt a tűzre, és a hétvégi fordulóban komoly tiltakozáshullám söpört végig az egész ligán, erről részletesen is beszámoltunk.

Brady maga nem térdelt le ugyan a vasárnapi meccsen, de a New England többi nem térdelő játékosával összekapaszkodva álltak letérdelő csapattársaik mellett, amit mindenki úgy értelmezett, mint kiállást a tiltakozó sportolókkal.

Brady most arról beszélt, hogy támogatni akarja a csapattársait:

„Soha nem voltam az, aki megmondja, mi a helyes vagy mi a helytelen.”

– mondta, majd azzal folytatta, hogy áldottnak érzi magát, hogy karrierje során az ország minden részéről érkező, nagyon sokféle emberrel osztozhatott az öltözőkön. Ez az egyik lényege a focinak, hogy rengeteg srácot összehoz, olyanokat is, akiknek különben sosem lenne meg a lehetőségük, hogy együtt lógjanak. „Mind különbözőek vagyunk, mind egyediek, ez tesz minket különlegessé.” – tette még hozzá.



Brady beszélt arról is, hogy ő maga miben hisz: ez pedig az emberek összehozása, a tisztelet, szeretet és bizalom. Épp ezért állt ki csapattársai mellett az összekarolás során. Hosszan beszélt még erről a rádióműsorban, ahol látványosan nem érintette a sztori politikai vagy faji vetületeit, viszont sokat beszélt arról, hogy mennyire fontos, hogy a játékosok egy közösséget alkotnak:

„Mindannyian más kihívásokkal küzdünk életünk során, és neked tiszteletben kell tartanod mindenki véleményét és nézetét. Nem kell egyetérts mindennel, hisz még az is nehéz, hogy a saját feleségeddel mindenben egyetérts a mindennapokban. Nagyon tisztelem a csapattársaimat, közösen próbálunk előrejutni.”

Brady beszélt arról is, hogy a térdelés alatt lehetett hallani némi pfujolást a közönség soraiból, de szerinte ez is rendben van, mindenkinek joga van, hogy kifejezze a véleményét és a nemtetszését is. Ez része a demokráciának, és amíg ez békésen történik, addig ez pont az, amiről ez az ország szól.

Érdekesség, de nem csak Brady van jóban az elnökkel, de a New England Patriots tulajdonosa, Robert Kraft is Trump közeli barátja, mégis közleményben állt a játékosok mellé, miközben arról írt, hogy nagyot csalódott Trump szavai miatt.