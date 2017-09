Ilyen még nem volt: politikai tiltakozás söpört végig az NFL-en

Ahány csapat pályára lépett vasárnap az NFL-ben, mindegyikben voltak olyan játékosok, akik a himnusz alatt térdelve fejezték ki tiltakozásukat. Ilyenre eddig nem volt példa.

Trump ugyanis pénteken azt mondta, a klubok tulajdonosainak ki kellene rúgniuk azokat a játékosokat, akik térdelnek a himnusz alatt.

„Hát nem lenne öröm nézni, amikor valaki nem tiszteli a lobogónkat, akkor az egyik NFL tulajdonos odamegy hozzá, hogy a kurva anyját, leszedem a gyepről azonnal! Kifele! Ki van rúgva! Ki van rúgva!”

Akadt három csapat, Seattle Seahawks, a Tennessee Titans és a Pittsburgh Steelers, melynek tagjai ki sem jöttek az öltözőből a himnusz idejére, míg az Oakland Raiders minden tagja letérdelt. Jellemző kép volt az is, hogy azok a játékosok, akik nem térdeltek le, összekarolva álltak egymás mellett, ezzel mutatva szolidaritásukat a térdelő játékosok mellett. Az első meccset vasárnap kora délután Londonban játszották, innentől kezdve 11 órán át zajlottak a tiltakozó akciók, amiket az elnök folyamatosan kommentált Twitterén: másfél nap alatt 12 sporttal foglalkozó posztja volt.

Ez amúgy fontos eleme a történetnek: ahhoz, hogy a térdelős tiltakozásból országos mozgalom és ennyi embert megmozgató ügy legyen, kellett nagyon, hogy Trump beleálljon ebbe. Az első térdelés ugyanis még 13 hónappal ezelőtt, egy előszezonban lejátszott meccsen történt, ekkor térdelt le a himnusz alatt a San Francisco 49ers akkori irányítója, Colin Kaepernick, hogy így tiltakozzon a feketék elleni rendőri erőszak és a rasszizmus ellen.

Justin Houston (Kansas City Chiefs) vasárnap, a himnusz alatt Fotó: Sean M. Haffey/AFP

Kaepernick térdelését lassan, de végül akkor is felkapta a sajtó, nagy viták indultak arról, hogy lehet-e ilyet csinálni a himnusz alatt, hol a helye a politikának a sportban, nem maradt észrevétlen a dolog, más sportolók is csatlakoztak hozzá. De a reakciók meg se közelítették azt a felhajtást, amit ezen a hétvégén lehetett látni. Ekkor jött Trump kurvaanyázása.



Ez olaj volt a tűzre: a rengeteg NFL-es térdepelés mellett megvolt a hétvégén az első baseballos térdelés is, az oaklandi elkapó, Bruce Maxwell mutatta be, sőt, Stevie Wonder is térdeléssel kezdte hétvégi koncertjét. További csavarként két meccsen, a Falcons-Lions és a Seahawks-Titans találkozón térdeltek a himnuszt előadó énekesek is.

Trump szokásos hétvégi golfozása közben arról beszélt újságíróknak, hogy ennek az egésznek semmi köze a faji kérdéshez, csak arról van szó, hogy valaki tiszteli-e az ország zászlaját és himnuszát. Twitterén egymást érték a játékosokat kritizáló posztok, többek között felemlegette a focisták sokmillió dolláros fizetését is, mintha annak köze lenne ahhoz, hogy joguk van-e tiltakozni a himnusz alatt.

Onnan is látni, hogy Trump most rosszul mérhette fel a viszonyokat, hogy még olyan emberek is kifejezték csalódottságukat, akik amúgy kifejezetten jó viszonyban vannak vele.

A New Englad Patriots tulajdonosa, Robert Kraft például közeli barátjának számít, de Kraft közleményében a játékosok mellé állt, és elmondta, hogy nagyot csalódott Trump megjegyzései miatt. Többiekkel összekarolva állt a himnusz alatt a Patriots irányítója, Tom Brady is, akiről szintén tudni, hogy jóban van Trumppal. A tulajdonosok a nap folyamán sorra adták ki közleményeiket, mind arról szólt, hogy száz százalékig a játékosaik mellett állnak.

Az Indianapolis Colts tagjai Fotó: Michael Reaves/AFP

A térdelést választó játékosok mind arról beszéltek a nap folyamán, hogy szó nincs arról, hogy ne tisztelnék az ország zászlóját és himnuszát. Julius Thomas, a Miami Dolphins tightendje korábban mindig állt a himnusz alatt, most viszont letérdelt. Elmondása szerint azért gondolta meg magát, mert Trump megpróbálta megfélemlíteni azokat, akik tiltakoztak. Szerinte nincs rendben, ha valaki így próbálja megakadályozni, hogy mások kiállhassanak amellett, amit fontosnak tartanak.

A vasárnapi tiltakozások nem korlátozódtak a meccs előtti jelenetekre: amikor Odell Beckham Jr. touchdownt szerzett a Giants színeiben a Philadelphia ellen, ünneplésként felemelt ököllel állt pár másodpercig, felidézve a fekete sportolók ismert kiállását a hatvanas évekből.

A New York Times a hétvégén egy csomó szurkolót is megkérdezett arról, mit szólnak a tiltakozásokhoz. Visszatérő vélemény volt, hogy még a republikánusokra szavazó szurkolók szerint se feltétlen jó ötlet Trump részéről megvívni ezt a csatát. Mondták ezt olyanok is, akik amúgy nem szimpatizálnak a himnuszok alatti tiltakozásokkal.

De a fenntartások érthetőek.

A showbizniszben általában kifejezetten erős Trump most nagyon kemény ellenfelet választott magának: az amerikai élsport szupersztárjait, akikért milliók rajonganak, függetlenül attól, hogy amúgy kire szavaznak.

És ha maga a tiltakozás megosztó is, a mód, ahogy Trump nekiment ezeknek a sportolóknak, és az olyan megjegyzései, mint például hogy hiba volt a játékosok biztonságára nagyobb hangsúlyt fektető szabályok bevezetése a ligában, nem segítenek abban, hogy normális vita legyen ezekről a kérdésekről.

Az sem segítette feltétlen Trump helyzetét, hogy egy hétvégét választott arra, hogy az NFL legnagyobbjai mellett az NBA sztárjainak is nekimenjen. Miután kiderült, hogy az elmúlt évek egyik legjobb kosarasa, Stephen Curry nem biztos benne, hogy el akar látogatni a Fehér Házba, Trump inkább a bajnokcsapat Golden State Warriors teljes meghívását visszamondta. Erre válaszul olyan kosarasok mentek neki Trumpnak, mint LeBron James vagy Kobe Bryant.

Az egész történet még túl friss ahhoz, hogy meg lehessen mondani, mi lesz a kifutása, de azt látni, hogy rettentő gyorsan eszkalálódtak a dolgok. Pár sportoló elszórt tiltakozásából Trump szavainak hála egy nap alatt lett a teljes ligát lefedő tüntetéshullám. Az idei NFL-szezonnak még nagyon az elején vagyunk, és nehéz elképzelni, hogy ez a hétvége lett volna a tiltakozások csúcspontja. (Guardian, New York Times, CNN)