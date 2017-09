LeBron James szerint Donald Trump egy segg

Nem elég, hogy Donald Trump amerikai elnök elkezdett beszólogatni az amerikai himnuszra nem felálló, hanem (a feketék elleni rendőri erőszak miatti tiltakozásból) letérdelő amerikaifocistáknak, most úgy tűnik, hogy az amerikai Kosárlabda Szövetség is szájkaratézni kezd. Az egész azzal kezdődött, hogy a kaliforniai Oaklandből származó Golden State Warriors kosárlabdacsapat tagjai meghívást kaptak a Fehér Házba, ahogyan hagyományosan minden bajnok csapat meghívást kap, hogy az elnök gratulálhasson a trófeájukhoz.

Steph Curry, a Golden State Warriors legjobb és az NBA legértékesebbnek tartott játékosa azonban azt mondta, ő nem akar menni, és hogy szerinte a távolmaradás megmutatná, hogy a játékosok nem értenek egyet Donald Trump megnyilvánulásaival. Curry megjegyezte azt is, hogy persze tudja, nem fognak hirtelen jobbra fordulni a dolog csak azért, mert néhány kosaras nem megy el a Fehér Házba, de ez így is egy jó lehetőség arra, hogy a sportolók kinyilváníthassák a nemtetszésüket.



Donald Trump pedig nem is lenne Donald Trump, ha ilyesmire nem sértődne meg. Ki is írta a Twiterre (hova máshova), hogy oké, akkor ne is jöjjön a Golden State Warriors, mert visszavonja a meghívást.

Trump szerint a meghívás igenis nagy megtiszteltetés, így aki hezitál, az nem is érdemli meg.

Trump tweetjéra többen is reagáltak, köztük a Cleveland Cavaliers játékosa, LeBron James is, aki seggnek hívta az elnököt, és azt írta:

„A Fehér Házba menni addig volt nagy megtiszteltetés, amíg ön meg nem jelent.”

Majd még egy nagy kosaras, Kobe Bryant is belekötött az elnökbe, ő azt írta Trump kampányszlogenjére utalva, hogy egy olyan elnök, akinek a neve is megosztja az embereket, a szavai pedig gyűlöletet szítanak, biztosan nem fogja újra naggyá tenni Amerikát.

A Warriors közben kiadott egy közleményt, ami szerint így is mennek februárban Washingtonba, és a Fehér Ház meglátogatása helyett arra használják majd az utat, hogy olyan értékeket ünnepeljenek majd, mint a sokszínűség és az egyenlőség. A csapat sajnálja, hogy Trump visszavonta a meghívást, szerintük ugyanis nincs annál amerikaibb érték, mint hogy az állampolgárok szabadon elmondhatják a véleményüket minden olyan kérdésben, ami fontos a számukra.

(Bleacher Report, BBC)